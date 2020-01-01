Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası çekiliyor

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UCL Draw
Getty Images
Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri 14 Aralık Pazartesi gerçekleştirilecek kurayla belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurası çekiliyor.

İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri belli olacak.

Son 16 turunda gruplarını birinci bitiren takımlar ile gruplarını ikinci bitiren takımlar eşleşecekler. Aynı ülkenin takımlarının birbirine rakip olamayacağı turda grup birincileri ilk maçlarını deplasmanda oynayacaklar.

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    Devler Ligi son 16 turunda ilk maçlar 16/17 ve 23/24 Şubat, rövanş maçları ise 9/10 ve 16/17 Mart tarihlerinde oynanacak.

    Kuraya katılacak takımlar şunlar:

    Grup birincileri (Seri başı)

    		 Grup ikincileri (Seri başı değil)

    Bayern Münih

    Atletico Madrid

    Real Madrid

    		 Borussia Mönchengladbach

    Manchester City

    		 Porto

    Liverpool

    		 Atalanta

    Chelsea

    		 Sevilla

    Borussia Dortmund

    		 Lazio

    Juventus

    		 Barcelona

    PSG

    		 RB Leipzig

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