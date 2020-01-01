UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası çekiliyor
Yorum()
Getty Images
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurası çekiliyor.
İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri belli olacak.
Son 16 turunda gruplarını birinci bitiren takımlar ile gruplarını ikinci bitiren takımlar eşleşecekler. Aynı ülkenin takımlarının birbirine rakip olamayacağı turda grup birincileri ilk maçlarını deplasmanda oynayacaklar.
Devler Ligi son 16 turunda ilk maçlar 16/17 ve 23/24 Şubat, rövanş maçları ise 9/10 ve 16/17 Mart tarihlerinde oynanacak.
Kuraya katılacak takımlar şunlar:
|
Grup birincileri (Seri başı)
|Grup ikincileri (Seri başı değil)
|Borussia Mönchengladbach
|Porto
|Atalanta
|Sevilla
|Lazio
|Barcelona
|
PSG
|RB Leipzig