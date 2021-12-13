UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin tekrarlanacağını duyurdu

Futbol dünyası tarihi günlerden birini yaşıyor.

İsviçre'nin Nyon kentinde Türkiye saati ile 14.00'te başlayan kura çekimi, yapılan bir hata nedeniyle geçersiz sayıldı.

Kura çekimi, TSİ 17.00'de tekrar yapılacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde ne hatası yapıldı?

La Liga ekibi Villarreal'in muhtemel rakipleri arasında yanlışlıkla Manchester United da yer aldı ve Villarreal, kura sonucunda Manchester United ile eşleşti.

Fakat iki takım aynı gruptan çıktığı için bu kura geçersiz sayıldı ve sonrasında bir kura daha çekildi. Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Daha sonra, Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura potuna Manchester United'ın atılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in muhtemel rakipleri arasında United'ın yer almamasına yol açtı.

Ardından UEFA, kura çekiminin tekrarlanacağını duyurdu.

Geçerli sayılmayan kura çekiminde eşleşmeler şöyle olmuştu: