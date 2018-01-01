UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi: Torbalar, seribaşı takımlar, TV yayını
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kura çekimi, 17 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
Kura, TSİ 14:00'te başlayacak ve turnuvanın Türkiye'deki yayıncısı olan beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
KURA FORMATI NE?
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda takımlar iki ayrı torbaya bölünecekler. Bir torbada grubu lider tamamlayan takımlar, diğerinde ise grubu 2. sırada tamamlayan takımlar yer alacak.
Hiçbir takım kendi grubunda oynadığı bir takımla ve aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.
Grup liderleri son 16 turunun ilk maçlarını 12-13 Şubat'ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 19-20 Şubat'ta kendi sahalarında oynayacaklar.
SERİBAŞI TAKIMLAR
|
SERİBAŞI TAKIMLAR
|SERİBAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
|
Borussia Dortmund
|Atletico Madrid
|
Barcelona
|Tottenham
|
PSG
|Liverpool
|
Porto
|Schalke 04
|
Bayern Münih
|Ajax
|
Manchester City
|Lyon
|
Real Madrid
|Roma
|
Juventus
|Manchester United
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
İsviçre'deki tören TSİ ile 14:00'te başlayacak.
Kura çekimi beIN Sports'dan naklen yayınlanacak.
Futbolseverler töreni Eurosport'tan veya UEFA'nın resmi sitesinden de takip edebilecekler.