UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kurası ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Ligler yavaş yavaş açılırken Avrupa Kupalarına hazırlıklar da sürüyor. Elemeleri devam eden Avrupa'nın 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yükseliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 29 Ağustos 2019'da Monaco'da çekilecek. Kura çekiminin başlama saat ise henüz açıklanmadı.
Hangi kanalda?
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi kupa çekimini TRTSpor ve Eurosport'tan canlı olarak izleyebilirler. Kurayı internetten izlemek isteyenler her iki kanalın web tv'lerini ve UEFA'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir.