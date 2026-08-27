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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Kura bilgileri, katılmaya hak kazanan takımlar, bilet fiyatları ve daha fazlası

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Tickets
Şampiyonlar Ligi
Arsenal
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki nefes kesen Avrupa futbolu heyecanını nasıl izleyebileceğinizi öğrenin

Avrupa futbolunun en büyük ödülü için yarış, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda geri dönüyor. Avrupa'nın elit kulüplerinin genişletilmiş 36 takımlı tek lig aşamasında mücadele edeceği turnuvada, her maç günü 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali yolunda dünya çapında bir heyecana sahne olacak.

Monako'daki Grimaldi Forum'da 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen resmi Lig Aşaması Kurası sonrasında, katılan 36 takımın tamamı turnuvanın ilk etabındaki sekiz rakibini öğrenmiş oldu.

Üst üste iki kez şampiyon unvanını koruyan Paris Saint-Germain, sırtında hedefle bu sezona giriyor. 1. torbada ayrıca Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool ve Barcelona gibi devler de yer alıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 fikstürü ve takvimi

Kuranın ardından her kulübe, dört torbaya yayılmış şekilde sekiz rakip atandı; bunların dördü iç sahada, dördü deplasmanda olacak. UEFA, lig aşaması takvimini Eylül 2026'dan Ocak 2027 sonuna kadar sürecek şekilde planladı.

Lig Aşaması maç günü programı

  • 1. maç günü: 8-10 Eylül 2026
  • 2. maç günü: 13-14 Ekim 2026
  • 3. maç günü: 20-21 Ekim 2026
  • 4. maç günü: 3-4 Kasım 2026
  • 5. maç günü: 24-25 Kasım 2026
  • 6. maç günü: 8-9 Aralık 2026
  • 7. maç günü: 19-20 Ocak 2027
  • 8. maç günü: 27 Ocak 2027 (Son gündeki 18 maçın tamamı aynı anda oynanacak)

Şampiyonlar Ligi fikstür dağılımı nasıl işliyor?

Her kulüp 1. torbadan iki, 2. torbadan iki, 3. torbadan iki ve 4. torbadan iki rakiple oynar. Her torbadan bir takımla iç sahada, bir takımla deplasmanda karşılaşır.

 Sekiz rakibin tamamı kura sırasında belirlenirken, maçların tam kronolojik sırası, kesin maç tarihleri ve başlama saatleri (18.45 CET ve 21.00 CET), stat/şehir takvim çakışmalarını önlemek ve yayın tercihlerini karşılamak amacıyla kura çekiminden kısa süre sonra UEFA tarafından netleştirilip yayımlanır.

Şampiyonlar Ligi 2026/27 eleme turları ne zaman?

  • Eleme play-off'ları (9.-24. sıra): 16-17 Şubat ve 23-24 Şubat 2027
  • Son 16 turu: 9-10 Mart ve 16-17 Mart 2027
  • Çeyrek finaller: 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan 2027
  • Yarı finaller: 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2027
  • Final: 5 Haziran 2027 Cumartesi (Estadio Metropolitano, Madrid)

Şampiyonlar Ligi 2026/27'ye hangi takımlar katılmaya hak kazandı?

TorbaKatılan kulüpler
1. TorbaParis Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid
2. TorbaBorussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
3. TorbaFeyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
4. TorbaSlavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

2027 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

TarihMaçStadyumBiletler
5 Haziran 2027 CumartesiUEFA Şampiyonlar Ligi Finali (CET 18.00)Estadio Metropolitano, MadridBiletler

UEFA Şampiyonlar Ligi bileti nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına talep, turnuva boyunca son derece yüksektir. Bu talep özellikle eleme turlarında ve Madrid'deki finalde daha da artar.

  • Kulüp bilet portalları: Normal lig aşaması maçları ve eleme turlarındaki iç saha karşılaşmaları için, resmi kulüp üye satışları ve kura pencereleri üzerinden doğrudan satın alın.
  • UEFA'nın resmi genel satış kurası: Estadio Metropolitano'daki Final için tarafsız biletler, Mart 2027'de UEFA'nın resmi portalı üzerinden başvuruya açılacak.
  • UEFA yeniden satış platformu: Ana kontenjanlar tükendikten sonra diğer taraftarlar tarafından iade edilen biletlerin, resmi satış fiyatı üzerinden alınabildiği tek resmi platformdur.
  • İkincil pazar yerleri: Talebin yüksek olduğu veya son dakika maç günleri için, LiveFootballTickets gibi ikincil platformlar ikinci el piyasa seçenekleri sunar.

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Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Resmi kulüp üye satışları veya UEFA'nın genel satış kuraları üzerinden doğrudan satın alınan birincil biletler, sabit liste fiyatı sunar

Turnuva aşaması / kategoriOturma kontenjanıResmi liste fiyatı aralığı
Lig AşamasıGenel giriş35 € - 150 € (30 £ - 130 £)
Eleme turları (Son 16 - Yarı finaller)Genel giriş50 € - 350 € (45 £ - 300 £)
Final: Fans FirstFinalistlerin ayrılmış taraftar grupları için rezerve edilir70 € - 82 € (~60 £ / 80 $-100 $)
Final: Kategori 3Kale arkaları / köşelerde üst katlar180 € - 210 € (~150 £ / 210 $)
Final: Kategori 2Üst/orta kat ana tribünler ve köşeler560 € - 650 € (~480 £ / 700 $-760 $)
Final: Kategori 1Önemli yan çizgi koltukları ve alt kat ana tribünler820 € - 950 € (~700 £ / 1.100 $)

İkincil pazar ve yeniden satış bilet fiyatları

Üçüncü taraf bilet pazar yerlerindeki fiyatlar, rakibin popülerliğine, maçın önemine ve stadyum kapasitesine göre dalgalanır:

  • Lig Aşaması: Standart maçlar genellikle 55 $ ile 300 $+ arasında başlar, ancak dikkat çeken eşleşmelerde (örneğin Real Madrid - Barcelona veya Liverpool - PSG) fiyatlar 600 $-1.000 $+ seviyesini aşabilir.
  • Çeyrek finaller ve yarı finaller: Talebin yüksek olduğu eleme eşleşmeleri genellikle 150 £ ile 375 £+ (200 $ ile 500 $+) arasında başlar ve ortalama 500 £ ile 800 £+ seviyesindedir.
  • Final: Şampiyonlar Ligi Finali için yeniden satış fiyatları, Kategori 3/4 koltuklarda yaklaşık 1.350 $ ile 2.500 $+ arasında başlar ve merkezi iyi konumlardaki koltuklarda 5.000 $ ile 13.000 $+ seviyesine çıkabilir.

Şampiyonlar Ligi'ni daha önce kimler kazandı?

YılKazananFinalistSkorStadyum
2026Paris Saint-GermainArsenal1-1 (4-3 pen.)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter Milan5-0Allianz Arena (Munich)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (London)
2023Manchester CityInter Milan1-0Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MünihParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisbon)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (pen.)San Siro (Milan)

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