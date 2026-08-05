UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Katılan takımlar, yaz elemeleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Avrupa futbolunun en büyük ödülü için yarış, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda geri dönüyor.
Avrupa'nın elit kulüplerinin genişletilmiş 36 takımlı lig aşamasında mücadele edeceği bu formatta, her maç günü dünya çapında bir heyecan vaat ediyor. Yolun sonu ise 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali.Üst üste iki kez şampiyon olan son şampiyon Paris Saint-Germain, bu sezon hedef tahtasında kampanyaya girerken; Premier League, La Liga, Serie A ve Bundesliga'dan güçlü adaylar da kıtasal zafere ulaşmayı hedefliyor.
GOAL, 2026/27 Şampiyonlar Ligi biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.
Katılan takımlar: 2026/27 lig aşaması
Tek tablo üzerinden oynanan İsviçre sistemi formatında 36 takım lig aşamasında mücadele ediyor. İşte Avrupa'nın önde gelen liglerinden doğrudan katılma hakkı kazanan dikkat çekici kulüpler:
- Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
- La Liga: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis
- Serie A: Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como
- Bundesliga: Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart
- Ligue 1: Paris Saint-Germain (son şampiyon), Lens, Lille
- Diğer doğrudan katılanlar: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Slavia Prague, Galatasaray, Shakhtar Donetsk
Ek katılımcılar yaz eleme turları ve play-off'lar aracılığıyla belirlenecek.
2027 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|Biletler
|5 Haziran 2027 Cumartesi
|UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (CET 18.00)
|Estadio Metropolitano, Madrid
|Biletler
UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına olan talep, özellikle eleme turları ve Madrid'deki final sırasında, turnuva boyunca son derece yüksek oluyor.
- Kulüp bilet portalları: Normal lig aşaması maçları ve iç sahadaki eleme turu karşılaşmaları için biletleri doğrudan kulüplerin resmi üye satışları ve kura dönemleri üzerinden satın alın.
- UEFA'nın resmi halka açık kura başvurusu: Estadio Metropolitano'daki final için tarafsız bilet başvuruları, UEFA'nın resmi portalı üzerinden Mart 2027'de açılacak.
- UEFA yeniden satış platformu: Ana kontenjanlar tükendikten sonra diğer taraftarlar tarafından iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabileceğiniz tek resmi platform.
- Resmi hospitality: Garantili koltuk, yiyecek ve lounge erişimini içeren premium paketler UEFA'nın Resmi Hospitality portalı üzerinden sunuluyor.
- İkincil pazar yerleri: Talebin yüksek olduğu veya son dakika maç günlerinde, StubHub gibi ikincil platformlar doğrulanmış ikincil pazar seçenekleri sunuyor.
Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi kazananları kimler?
|Yıl
|Kazanan
|Finalist
|Skor
|Stadyum
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1–1 (pen. 4–3)
|Puskás Aréna (Budapeşte)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter Milan
|5-0
|Allianz Arena (Münih)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Wembley Stadium (Londra)
|2023
|Manchester City
|Inter Milan
|1-0
|Ataturk Olympic Stadium (İstanbul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estadio do Dragao (Porto)
|2020
|Bayern Münih
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estadio da Luz (Lizbon)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Metropolitano Stadium (Madrid)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Millennium Stadium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|5-3 (pen.)
|San Siro (Milan)