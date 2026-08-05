UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Katılan takımlar, yaz elemeleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Avrupa futbolunun en büyük ödülü için yarış, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda geri dönüyor.

Avrupa'nın elit kulüplerinin genişletilmiş 36 takımlı lig aşamasında mücadele edeceği bu formatta, her maç günü dünya çapında bir heyecan vaat ediyor. Yolun sonu ise 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali.

Üst üste iki kez şampiyon olan son şampiyon Paris Saint-Germain, bu sezon hedef tahtasında kampanyaya girerken; Premier League, La Liga, Serie A ve Bundesliga'dan güçlü adaylar da kıtasal zafere ulaşmayı hedefliyor.

GOAL, 2026/27 Şampiyonlar Ligi biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Katılan takımlar: 2026/27 lig aşaması

Tek tablo üzerinden oynanan İsviçre sistemi formatında 36 takım lig aşamasında mücadele ediyor. İşte Avrupa'nın önde gelen liglerinden doğrudan katılma hakkı kazanan dikkat çekici kulüpler:

Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool La Liga : Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis

: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis Serie A : Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como

: Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como Bundesliga : Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

: Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart Ligue 1 : Paris Saint-Germain (son şampiyon), Lens, Lille

: Paris Saint-Germain (son şampiyon), Lens, Lille Diğer doğrudan katılanlar: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Slavia Prague, Galatasaray, Shakhtar Donetsk

Ek katılımcılar yaz eleme turları ve play-off'lar aracılığıyla belirlenecek.

2027 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

Tarih Maç Stadyum Biletler 5 Haziran 2027 Cumartesi UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (CET 18.00) Estadio Metropolitano, Madrid Biletler

UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına olan talep, özellikle eleme turları ve Madrid'deki final sırasında, turnuva boyunca son derece yüksek oluyor.

Kulüp bilet portalları: Normal lig aşaması maçları ve iç sahadaki eleme turu karşılaşmaları için biletleri doğrudan kulüplerin resmi üye satışları ve kura dönemleri üzerinden satın alın.

Normal lig aşaması maçları ve iç sahadaki eleme turu karşılaşmaları için biletleri doğrudan kulüplerin resmi üye satışları ve kura dönemleri üzerinden satın alın. UEFA'nın resmi halka açık kura başvurusu: Estadio Metropolitano'daki final için tarafsız bilet başvuruları, UEFA'nın resmi portalı üzerinden Mart 2027'de açılacak.

Estadio Metropolitano'daki final için tarafsız bilet başvuruları, UEFA'nın resmi portalı üzerinden Mart 2027'de açılacak. UEFA yeniden satış platformu: Ana kontenjanlar tükendikten sonra diğer taraftarlar tarafından iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabileceğiniz tek resmi platform.

Ana kontenjanlar tükendikten sonra diğer taraftarlar tarafından iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabileceğiniz tek resmi platform. Resmi hospitality: Garantili koltuk, yiyecek ve lounge erişimini içeren premium paketler UEFA'nın Resmi Hospitality portalı üzerinden sunuluyor.

Garantili koltuk, yiyecek ve lounge erişimini içeren premium paketler UEFA'nın Resmi Hospitality portalı üzerinden sunuluyor. İkincil pazar yerleri: Talebin yüksek olduğu veya son dakika maç günlerinde, StubHub gibi ikincil platformlar doğrulanmış ikincil pazar seçenekleri sunuyor.

Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi kazananları kimler?