UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-20 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı
Yorum()
Getty Images
UEFA Şampiyonlar Ligi, "Sekizli Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle Portekiz'de oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı ve asist krallığı yarışlarında son durum...
2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı
|OYUNCU
|TAKIM
|GOL
|Robert Lewandowski
|Bayern Münih
|13
|Erling Haaland
|Borussia Dortmund
|10
|Memphis Depay
|Lyon
|6
|Harry Kane
|Tottenham
|6
|Dries Mertens
|Napoli
|6
|Serge Gnabry
|Bayern Münih
|6
|Raheem Sterling
|Manchester City
|6
|Gabriel Jesus
|Manchester City
|6
2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi asist krallığı
|OYUNCU
|TAKIM
|ASİST
|Riyad Mahrez
|Manchester City
|4
|Angel Di Maria
|PSG
|4
|Hakim Ziyech
|Ajax
|4
|Kylian Mbappe
|PSG
|4
|Robert Lewandowski
|Bayern Münih
|4
|Houssem Aouar
|Lyon
|3
|Ivan Perisic
|Bayern Münih
|3
|Lionel Messi
|Barcelona
|3
|Corentin Tolisso
|Bayern Münih
|3
|Gabriel Jesus
|Manchester City
|3