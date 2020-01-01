Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-20 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı

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Robert Lewandowski Bayern Munich 2019-20
Getty Images
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı ve asist krallığı yarışlarında son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi, "Sekizli Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle Portekiz'de oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı ve asist krallığı yarışlarında son durum...

2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı

OYUNCU TAKIM GOL
Robert Lewandowski Bayern Münih 13
Erling Haaland Borussia Dortmund 10
Memphis Depay Lyon 6
Harry Kane Tottenham 6
Dries Mertens Napoli 6
Serge Gnabry Bayern Münih 6
Raheem Sterling Manchester City 6
Gabriel Jesus Manchester City 6

2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi asist krallığı

OYUNCU TAKIM ASİST
Riyad Mahrez Manchester City 4
Angel Di Maria PSG 4
Hakim Ziyech Ajax 4
Kylian Mbappe PSG 4
Robert Lewandowski Bayern Münih 4
Houssem Aouar Lyon 3
Ivan Perisic Bayern Münih 3
Lionel Messi Barcelona 3
Corentin Tolisso Bayern Münih 3
Gabriel Jesus Manchester City 3

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