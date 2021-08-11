UEFA Süper Kupa: Chelsea-Villarreal maçı hangi kanalda? TV 8.5 kanal ve frekans bilgileri

İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Villarreal ile sezonun Avrupa'daki ilk kupası için karşı karşıya geliyor.

2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Villarreal, 46. UEFA Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Süper Kupa tarihinde İspanyolların üstünlüğü göze çarpıyor. 15 kez ile bu kupayı en fazla kazanan ülke olan İspanya'yı, 9 kez ile İtalya ve 8 kez ile İngiltere takip ediyor.

Kulüpler bazında ise Süper Kupa'yı en fazla kaldıran takımlar beşer kez ile Barcelona ve Milan. Süper Kupa'da dört kez boy gösteren Chelsea sadece bir kez mutlu sona ulaşabildi, Villarreal ise tarihinde ilk kez Süper Kupa mücadelesi verecek.

Hangi kanalda?

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentindeki Windsor Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak ve TV 8.5 ile EXXEN dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Uydudan izlenebilen TV 8.5 kanalı, ayrıca D-Smart 47. kanal, Kablo TV 41. kanal ve Tivibu 56. kanaldan takip edilebiliyor TV 8.5, Digitürk platformunda ise yer almıyor.

TV 8.5 uydu frekans bilgileri:

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4