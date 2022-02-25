UEFA Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin finalinin Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın, St. Petersburg şehrinde bulunan Krestovsky Stadı'ndan alınarak, Paris'e verildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada bu kararın Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesinin ardından Vladimir Putin liderliğindeki ülkeye yönelik yaptırımlar çerçevesinde alındığı belirtildi.

Alınan bu kararın ardından Devler Ligi'nde final müsabakası 28 Mayıs'ta Fransa'nın Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin finaline yönelik bu değişiklikle beraber gözler kupanın favorileri arasında yer alan PSG'ye çevrilirken, artık ev sahibi olarak nitelendirilebilecek Mauricio Pochettino'nun takımın şansı bir hayli arttı.

PSG avantajlı

Son 16 turunda Real Madrid'i Kylian Mbappe'nin tek golüyle 1-0 mağlup eden PSG İspanya'da oynanacak rövanşta rakibini elemesi halinde kupa için en önde gelen favorilerden biri olacak.

Daha önce Portekiz'de oynanan finalde kupayı Bayern Münih'e kaptıran PSG, yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı.

Öte yandan UEFA'nın Rusya'ya yönelik bu yaptırımlarının devam etmesi beklenirken, Avrupa kupalarında mücadele eden Rus takımlarının geleceği ise belirsizliğini koruyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Spartak Moskova ile eşleşecek takımın Rusya deplasmanına gitmek istememesine kesin gözüyle bakılıyor.

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