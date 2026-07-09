"UEFA öncülüğünde"... Infantino'yu FIFA başkanlığından devirmek için hazırlanan küresel isyan planının ayrıntıları

Bir basın raporunda, son Dünya Kupası’ndaki krizlerin ardından İsviçreli Gianni Infantino’nun Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başkanlığı üzerindeki hakimiyetine son vermek için çeşitli kesimlerin harekete geçtiği ortaya çıktı.

"Foot Mercato" sitesi, ABD milli takım oyuncusu Fularin Balugun'un maçtan men cezasının askıya alınması meselesi ve bu konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale ettiği yönündeki haberlerin, Infantino'yu istifaya zorlamak için isyan hazırlığında olan birçok federasyonun öfkesini patlattığını belirtti.

Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görerek otomatik olarak Belçika ile oynanan son 16 turu maçından men edilen ABD'li forvet, nihayetinde Disiplin Komitesi'nin olağanüstü kararıyla sahaya çıkmasına izin verildi. O andan itibaren skandallar arka arkaya patlak verdi ve olayların zaman sırası kısa sürede medyada geniş yankı uyandırdı.

Donald Trump’ın doğrudan müdahale ettiği ve Infantino’yu arayarak davanın yeniden incelenmesini talep ettiği ortaya çıkınca tartışmalar daha da alevlendi. Beyaz Saray, cezaya itiraz etmek için bir avukat ekibi kurdu ve birkaç gün sonra FIFA, otomatik olarak uygulanan men cezasını kaldırdı.

Infantino ve Trump arasındaki ilişkinin gizemi

Bu olay, ABD Başkanı ile Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı arasında giderek yakınlaşan bir ilişkiye işaret eden uzun bir olaylar zincirine ekleniyor. 2026 Dünya Kupası’nın başlamasından bu yana, Donald Trump, FIFA’nın önemli kararlar aldığı her yerde boy göstermiştir.

Turnuva başlamadan önce bile, Gianni Infantino, dış politikasına yöneltilen sayısız eleştiriye rağmen, ABD Başkanı’na Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından oluşturulan Barış Ödülü’nü takdim etmişti.

Turnuva süresince, İran milli takımına yönelik muamele ve ABD’nin göç politikalarının hedef aldığı ülkelerden gelen heyetlere uygulanan kısıtlamalar geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Birçok taraftar ve federasyon temsilcisi, vize alma, seyahat etme ve ABD’de karşılanma konusunda zorluklar yaşadı; ancak FIFA, ev sahibi ülkenin yetkililerine karşı ciddi bir tavır almadı. Bu durum, Beyaz Saray’ın FIFA’nın tarihsel ilkeleriyle çelişen şekillerde müdahaleye devam etmesine olanak tanıdı.

Ardından federasyon, Donald Trump’ın final maçında gelecekteki dünya şampiyonuna kupayı bizzat takdim edeceğini resmen duyurdu. Bu, Balugon vakasının patlak vermesinden önceydi; bu vaka, özellikle ABD Başkanı’nın FIFA’ya müdahale ettiğini gururla açıklamasının ardından, birçokları için tüm sınırları aşmış gibi görünen siyasi nüfuzun çarpıcı bir sembolü haline geldi.

FIFA’da Yoğun Gerginlik

Perde arkasında, FIFA içinde şiddetli bir gerginlik hakim. New York Times ve Politico gazetelerinde yayınlanan çok sayıda habere göre, bazı FIFA Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra birçok federasyon, Gianni Infantino’ya karşı kapsamlı bir isyan planlıyor.

Balojun davasının, çok tehlikeli bir emsal oluşturulduğuna ikna olan birçok lider için bardağı taşıran son damla olduğu söyleniyor.

Birçok yetkili, her federasyonun gelecekteki herhangi bir men cezası sırasında ABD'deki örneği gerekçe göstererek aynı muameleyi talep etmesinden korkuyor.

Ayrıca, İsviçreli başkanın yönetimini hedef alan bir şikayetle ilgili tartışmalar da başladı; bazıları, bu tartışmalı kararlar dizisinin FIFA’nın itibarını doğrudan zedelediğine inanıyor.

FIFA seçimlerinde yeni bir aday

Bu bağlamda, ABD'li futbolcunun davasının ardından sert bir açıklama yayınlayan Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Infantino'nun uzun süren başkanlığını sona erdirmek amacıyla 2027 başkanlık seçimlerinde alternatif bir adayı destekleme olasılığını değerlendiriyor.

Adayın dosyası, mevcut FIFA başkanının şüphelerini uyandırmamak için tamamen gizlilik içinde kurum içinde tartışılıyor.

Infantino’nun ne kadar zor bir durumda olduğunu gösteren ise, FIFA’ya karşı verdikleri mücadelede Belçikalı meslektaşlarına desteğini açıkça ilan eden İsviçre Futbol Federasyonu’nun tutumudur.