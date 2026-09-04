UEFA, Fenerbahçeli oyuncular Mason Greenwood ve Mattéo Guendouzi’ye ceza verdi. Bunun nedeni, geçen ay Olympique Lyon’a karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi play-off maçının ardından sergiledikleri davranışlar. Greenwood bir maçlık ertelenmiş ceza alırken, Guendouzi’ye dört maç ceza verildi (bunların ikisi ertelenmiş). İkili, her iki kulüp gibi ayrıca para cezası da ödeyecek.

Guendouzi’nin, hâlâ gönülden bağlı olduğu Olympique Marsilya ile bir geçmişi var. Maç öncesinde, sırasında ve sonrasında Guendouzi ile Lyon taraftarları karşılıklı olarak birbirlerini provoke etti.

Fenerbahçe, Lyon stadında lig aşamasına kalmayı başardıktan sonra Guendouzi provokasyonlarına devam etti ve "Allez L'OM!" diye bağırdı; bu, Marsilya’ya yönelik bir destek gösterisiydi. Bir Lyon taraftarı aşağı atlayarak Fransız oyuncuya saldırmak istedi, ancak hemen engellendi ve tünel girişinin yakınında darbe aldı.

Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira da bu olayda geri durmadı ve ikisi ertelenmiş olmak üzere beş maç ceza aldı. UEFA’ya göre ortada 'ciddi darp' vardı.

Guendouzi, 'maçtaki diğer kişilere hakaret etmek, seyircileri provoke etmek ve temel düzgün davranış kurallarını ihlal etmek' nedeniyle cezalandırıldı. Orta saha oyuncusu ayrıca 50 bin euro para cezası ödeyecek; her iki kulübün de ödemesi gereken miktar aynı.

Greenwood ise yalnızca 'temel düzgün davranış kurallarını ihlal etmek' nedeniyle cezalandırıldı ve ertelenmiş bir maçlık cezasının yanı sıra 30 bin euro para cezası aldı. Bu da Marsilya geçmişi bulunan İngiliz oyuncunun, Guendouzi gibi, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi’nde AS Roma’ya karşı 'normal şekilde' forma giyebileceği anlamına geliyor.

Muhtemelen Guendouzi de Roma’ya karşı sesini duyururdu. Lazio formasıyla (2023 - 2026) ezeli rakibin oyuncularıyla, özellikle Paulo Dybala’yla, neredeyse her zaman sorun yaşadı.

Lyon maçının ardından Guendouzi, ev sahibi ekibin taraftarlarından şikâyet etti. "Maç daha başlamadan 60 bin kişi ailene, annene ve çocuklarına hakaret ediyorsa ve hakemlerden hiçbiri kalabalığı susturmuyorsa..."

"Fransa’da bunun gibi bir şey olduğunda, taraftarlarla konuşup durmalarını istedikleri ve belki de maçı durdurdukları bir nokta olduğunu biliyorum." Bu olmadı, ama sonuçta o akşam son gülen Guendouzi oldu. Roma’nın yanı sıra 14 Ekim’de Aston Villa ile deplasmanda oynanacak maçı da kaçıracak.



