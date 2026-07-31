UEFA'nın konumunu güçlendiren resmi adım: Infantino'nun projesi yeni bir darbe aldı

Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın turnuvalarını yönetecek ticari bir şirket kurma ve yatırımcılara bu şirkette hisse satın alma kapısını açma projesi, Asya Futbol Konfederasyonu'nun teklife karşı çıkmak için Avrupa Futbol Federasyonu UEFA ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Federasyonu CONCACAF'a resmen katıldığını açıklamasının ardından yeni bir darbe aldı.

Asya Futbol Konfederasyonu, bugün cuma günü yayımlanan bir resmi açıklamada, UEFA ve CONCACAF ile "dayanışma içinde" olduğunu vurgulayarak, projenin mevcut haliyle ilerlemek için gereken oybirliğini ve birliği sağlayamayacağına dikkat çekti.

Açıklamada, Dünya Kupası'nın dünya futbolunun zirvesini temsil ettiği ve gücünü tüm kıta konfederasyonlarının ve önde gelen milli takımların katılımından aldığı belirtilerek, turnuvanın birliğini veya evrensel niteliğini tehdit edebilecek her türlü teklifin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Asya Futbol Konfederasyonu'nun tutumu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun planlarına güçlü bir darbe niteliğinde; zira projenin oylama yoluyla geçirilmesini daha da zorlaştırıyor.

Infantino, teklifin kabul edilmesi için basit çoğunluğun onayının gerektiğini, yani Uluslararası Federasyon'un 211 üyesinden 106 federasyonun desteğinin gerekli olduğunu açıklamıştı.

UEFA ve CONCACAF, FIFA Genel Kurulu içinde toplamda 90 oya sahipken, Asya Futbol Konfederasyonu 46 oya sahip; bu da bu üç bloğun karşı çıkmasının projeyi büyük bir engelle karşı karşıya bıraktığı anlamına geliyor.

Asya Futbol Konfederasyonu, FIFA'nın teklifi yönetme biçimini eleştirdi ve Uluslararası Federasyon'un, ilgili taraflarla gerçek anlamda herhangi bir istişare yapılmadan girişimin rotasını belirlediğini değerlendirdi; açıklamaya göre bu durum, FIFA içindeki istişare ve karar alma mekanizmalarındaki temel zayıflıkları ortaya çıkardı.

Konfederasyon, istişarelerin yokluğunun, kıta ve ulusal federasyonları, hatta Uluslararası Federasyon Konseyi de dahil olmak üzere FIFA'ya bağlı idari organları kendilerini dışlanmış hissettirdiğini ekledi ve küresel etkiye sahip girişimlerin gerçek istişareler ve uygun kurumsal denetim yoluyla ele alınmasını sağlamak için yönetişim sistemi ile karar alma mekanizmalarının acilen gözden geçirilmesini talep etti.

UEFA, dün perşembe günü projeyi kesin olarak reddettiğini açıklamış ve FIFA planını uygulamaya devam ederse Dünya Kupası turnuvalarını boykot etme sinyali vermişti; ardından CONCACAF de 41 federasyonunun teklifi reddettiğini teyit etti.

FIFA, itiraz dalgasına verdiği yanıtta, istişare sürecini sürdürdüğünü vurgulayan bir açıklama yaptı ve "kimse futbolu satmıyor" ifadesini kullanarak, gerçeği yansıtmayan basın haberlerinin uygulamayı planladığı istişare sürecini sekteye uğrattığını belirtti.

Proje, FIFA'ya bağlı ve başta Dünya Kupası olmak üzere büyük turnuvalarının yönetimini üstlenecek ticari bir şirket kurmayı ve dış yatırımcılara bu şirkette hisse satın alma imkânı tanımayı amaçlıyor; Uluslararası Federasyon ise bunun oyunun ruhunu veya kurumun yönetişim yapısını etkilemeyeceğini vurguluyor.

Buna karşılık UEFA, FIFA'yı futbolu, yetkilileri ve onların ortakları lehine mali kazanç elde etmek için kullanmaya çalışmakla suçluyor; Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF ise projenin ortaya konmasından önceki şeffaflık eksikliğine ve istişarelerin yetersizliğine odaklandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) resmi tutumunu henüz açıklamazken, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC), teklifi ağustos ayında yapılması planlanan toplantılar sırasında görüşeceklerini teyit etti.