UEFA, Marsilya - Galatasaray maçındaki olaylardan dolayı Galatasaray'a ceza verdi

UEFA, Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta mücadelesinde Fransa'da oynanan Marsilya - Galatasaray maçında, misafir tribününde yakılan meşalelerden dolayı Galatasaray'a ceza verdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp, UEFA tarafından 50 bin euro para cezasına çarptırılırken ayrıca tribün cezası da aldı.

Buna göre Galatasaray, Avrupa kupalarındaki ilk iki maçta deplasman tribünü bileti satamayacak ve taraftarlarından yoksun olacak.

Marsilya'da neler olmuştu?

30 Eylül'de Velodreme Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında iki takım taraftarları arasında gerginlikler yaşandı.

Misafir tribününde yakılan meşale ve patlayıcı maddeler, Marsilya taraftarlarının üzerne atıldı. Daha sonra Fransızlar aynı maddeleri sarı-kırmızılı taraftarların üzerine attı.

Bu esnada bazı Marsilyalı taraftarlar polis barikatını aşıp misafir tribününe doğru yönelmek istedi.

Maç söz konusu olayların ardından durduruldu ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Terim'in yardımcılarından Selçuk İnan, Galatasaraylı taraftarların yanına giderek onları sakinleştirdi.

Daha sonra olaylar durdu ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Sarı-kırmızılılar, millî aranın ardından 21 Kasım'da derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ardından 25 Kasım'da Marsilya'yı konuk edecek olan Galatasaray, zorlu maçın ardından yeniden lige dönecek ve Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.

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