UEFA Mali Raporu yayınlandı: Türk kulüpleri ne durumda?

UEFA, 2018 mali yılına dair hazırladığı detaylı raporunu yayınladı. Raporda Türk futbolu ile ilgili önemli veriler de yer aldı.

Rapora ilk bakışta gişe hasılatlarının geçtiğimiz yıllara oranla yükselişte olduğu göze çarptı. Kulüplerin gişe hasılatındaki %52’lik ortalama artış, ’nin bu alanda zirvede yer almasını sağladı. Son yılların flaş ekibi , %158’lik artışla en fazla dikkat çeken kulüp oldu. Türkiye’den sonra en büyük artış İtalya’da gerçekleşti.

Avrupa liglerinin ortalama seyirci sayısında, geçtiğimiz mali yıla oranla %2’lik artış tespit edildi. Bu yükselişe en çok katkı veren ülkeler Türkiye, Yunanistan ve oldu.

ortalama seyirci sayısını arttırdı

Türkiye’den Fenerbahçe, İspanya’dan , İtalya’dan , Rusya’dan Rostov ve Ural ile Yunanistan’dan PAOK ve Olympiacos önceki mali yıla oranla stadyumlarına çektikleri seyirci sayını 6 binden fazla artıran kulüpler oldular.

Türkiye, ile birlikte son 10 yılda 20’den fazla yeni stadyum inşa eden iki ülkeden biri olarak kayıtlara geçti.

Toplam gelirin %42'si yayın haklarından elde edildi

Raporda Türk kulüplerinin toplam gelirlerinin %42’sini yayın haklarından elde ettiği belirtildi. Yeni yayın anlaşmasıyla birlikte yayın gelirinin lira bazında %40 arttığı görüldü. Ancak liranın euro karşısındaki değer kaybı kulüplerin kasasına giren paranın %18 azalmasına neden oldu.

Avrupa futbolunun toplamda 6 milyar euro’yu aşan sponsorluk ve reklam gelirleri büyümeye devam etti. Bu pastada en fazla paya sahip olan İngiltere ve ’da da büyüme sürdü. Türkiye’de de geçtiğimiz mali yıla oranla %10’un üzerinde artış sağlandığı tespit edildi.

, ve Yunanistan dışındaki 17 ligde maaş ortalamaları yükseldi. Kur farkının etkisiyle birlikte en fazla artış %36 ile Türkiye’de yaşandı. Liradaki değer kaybı, Türk kulüplerini toplamda 125 milyon euro zarara uğrattı.

Yabancı kuralında en rahatı Türkiye

Kadroda 14 yabancının yer alabildiği Süper Lig, bu alanda lider oldu. Yabancı kuralının en sıkı uygulandığı ülkenin ise yalnızca 3 yabancıya izin veren Karadağ olduğu belirtildi. Karadağ'ı 4'er yabancı izniyle diğer balkan ülkeleri ve Bosna Hersek takip etti.