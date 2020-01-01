UEFA Mali Raporu yayınlandı: Türk kulüpleri ne durumda?
Rapora ilk bakışta gişe hasılatlarının geçtiğimiz yıllara oranla yükselişte olduğu göze çarptı. Kulüplerin gişe hasılatındaki %52’lik ortalama artış, Türkiye’nin bu alanda zirvede yer almasını sağladı. Son yılların flaş ekibi Başakşehir, %158’lik artışla en fazla dikkat çeken kulüp oldu. Türkiye’den sonra en büyük artış İtalya’da gerçekleşti.
Avrupa liglerinin ortalama seyirci sayısında, geçtiğimiz mali yıla oranla %2’lik artış tespit edildi. Bu yükselişe en çok katkı veren ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Rusya oldu.
Fenerbahçe ortalama seyirci sayısını arttırdı
Türkiye’den Fenerbahçe, İspanya’dan Barcelona, İtalya’dan Lazio, Rusya’dan Rostov ve Ural ile Yunanistan’dan PAOK ve Olympiacos önceki mali yıla oranla stadyumlarına çektikleri seyirci sayını 6 binden fazla artıran kulüpler oldular.
Türkiye, Polonya ile birlikte son 10 yılda 20’den fazla yeni stadyum inşa eden iki ülkeden biri olarak kayıtlara geçti.
Toplam gelirin %42'si yayın haklarından elde edildi
Raporda Türk kulüplerinin toplam gelirlerinin %42’sini yayın haklarından elde ettiği belirtildi. Yeni yayın anlaşmasıyla birlikte yayın gelirinin lira bazında %40 arttığı görüldü. Ancak liranın euro karşısındaki değer kaybı kulüplerin kasasına giren paranın %18 azalmasına neden oldu.
Avrupa futbolunun toplamda 6 milyar euro’yu aşan sponsorluk ve reklam gelirleri büyümeye devam etti. Bu pastada en fazla paya sahip olan İngiltere ve Almanya’da da büyüme sürdü. Türkiye’de de geçtiğimiz mali yıla oranla %10’un üzerinde artış sağlandığı tespit edildi.
Hollanda, Avusturya ve Yunanistan dışındaki 17 ligde maaş ortalamaları yükseldi. Kur farkının etkisiyle birlikte en fazla artış %36 ile Türkiye’de yaşandı. Liradaki değer kaybı, Türk kulüplerini toplamda 125 milyon euro zarara uğrattı.
Yabancı kuralında en rahatı Türkiye
Kadroda 14 yabancının yer alabildiği Süper Lig, bu alanda lider oldu. Yabancı kuralının en sıkı uygulandığı ülkenin ise yalnızca 3 yabancıya izin veren Karadağ olduğu belirtildi. Karadağ'ı 4'er yabancı izniyle diğer balkan ülkeleri Sırbistan ve Bosna Hersek takip etti.