"Yasak maç" kuralı Şampiyonlar Ligi kurasını alevlendirdi: UEFA, Liverpool ile Real Madrid arasındaki Anfield randevusunu yasakladıAvrupa Şampiyonlar Ligi kurasının şeklini değiştirecek benzeri görülmemiş bir kararla, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", futbolseverleri kıtanın en klasik karşılaşmalarından birinden mahrum bırakacak yeni bir kural açıkladı.

Yarın perşembe günü tüm gözler grup aşaması kura çekimi törenine çevrilecek. Takımlar, ilk sekiz maçtaki (dördü kendi sahasında, dördü deplasmanda) yollarını öğrenecek. Ancak Real Madrid ve Liverpool, Anfield Stadı'ndaki karşılaşmalarının bu sezon imkânsız olduğunu şimdiden biliyor.

Bunun nedeni, UEFA'nın sıkıcı tekrarları önlemek için onayladığı yeni bir kural. Federasyon, aynı stadyumda aynı maçın üç ardışık sezon boyunca tekrarlanmamasını hedefliyor. Buna göre, aynı stadyumda üst üste iki kez oynanan maçlar üçüncü kuradan çıkarılıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, bu kural tam olarak Liverpool ile Real Madrid karşılaşmasına uyuyor. Zira Kraliyet Kulübü son iki sezonda Anfield Stadı'nı ziyaret etti; iki sezon önce 2-0 kaybetti, ardından geçen sezon beyazlı ekibin sönük geçen bir maçında yeniden 1-0 mağlup oldu. Bu nedenle UEFA, turnuvayı senaryonun üçüncü kez tekrarlanmasından korumaya karar verdi.

Ama yasak tam değil

Yeni kural, ilginç bir istisna barındırıyor. Yasak yalnızca maçın Anfield'da oynanması için geçerli; maçın Santiago Bernabéu'da oynanmasının kapısı ise açık kalıyor. Son iki karşılaşma İngiltere'de oynandığı için, kura Liverpool'u Real Madrid'in yoluna çıkarabilir; ancak bu kez Liverpool'da değil Madrid'de olacak.

Bu da Real Madrid'in Anfield'a tehlikelerle dolu bir yolculuk yapmayacağının garanti olduğu, ancak yine de Liverpool'u kendi sahasında ağırlayabileceği anlamına geliyor.

UEFA, bu kuralın yalnızca grup aşaması için geçerli olduğunu ve eleme turlarını kapsamadığını açıkladı. Örneğin Real Madrid ile Manchester City'nin yolları kesişirse, son 8 sezondaki tekrarlanan karşılaşmalarına rağmen, hiçbir kısıtlama olmadan birbirlerine karşı oynamaları gerekecek.

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Barcelona'ya gelince, bu sezon herhangi bir "yasak" maçı bulunmuyor; çünkü son iki sezonda aynı rakiple aynı stadyumda üst üste iki kez karşılaşmadı. Ancak kural gelecekte ona da uygulanmaya başlayacak. Zira geçen sezonki karşılaşmanın ardından bu yıl Montjuïc'te kendi sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşırsa, 2027-2028 sezonunda ona karşı bir kez daha oynaması engellenecek.