Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasından saatler sonra, Rafael Leao kariyeri boyunca Don'un simgesi haline gelen 7 numaralı formayı giyecek. Peki Portekiz Futbol Federasyonu bunu Don'un davranışına bir yanıt olarak bilerek mi yaptı?

Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Portekiz'in Danimarka maçının kadrosunu açıkladı ve Leao'nun, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında perşembe günü Kopenhag'da oynanması planlanan maçta 7 numaralı formayı giyeceği ortaya çıktı.

41 yaşındaki Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamalarına tepki göstererek Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurmuştu.

Jesus, Ronaldo'nun pazar günü Norveç karşısında bir dakika bile sahaya çıkmamasının ardından bir öfke haline girdiğini açıklamıştı. Bu durum, uluslararası kariyerinde istisnai bir olay teşkil etti; zira 18 yıl aradan sonra ilk kez bir maçta hiç oynamadan yedek kulübesinde kalıyordu.

Portekizli teknik direktör, kadroyu belirleme kararının kendisine ait olduğunu ve Ronaldo'dan ya da bir başkasından etkilenmeyeceğini vurguladı.

Kamptan ayrılma kararının ardından Ronaldo, Madrid'e doğru özel bir uçağa binerken, takım arkadaşları Danimarka maçına hazırlık antrenmanlarını yapmak için Kopenhag'daki "Parken" stadına gitti.

Kurallar kendini dayatıyor

Ronaldo'nun Portekiz kadrosundan yokluğuyla birlikte, milli takım 7 numaralı formayı başka bir oyuncuya vermek zorunda kaldı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, UEFA Uluslar Ligi kuralları, maç kadrosunda yer alan oyuncuların 1'den 23'e kadar numaralandırılmasını öngörüyor.

Galatasaraylı kanat oyuncusu, Portekiz Milli Takımı'nın turnuvadaki ilk iki maçında 17 numaralı formayı giyiyordu, ancak bu kez yankıları hâlâ süren bir kriz gölgesinde, yıllarca Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen numarayla sahaya çıkacak.