UEFA Konferans Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Lig aşaması takımları, yaklaşan fikstürler, bilet fiyatları, bilgiler ve daha fazlası

UEFA Konferans Ligi, kıtanın bir numaralı kulüp organizasyonu olmayabilir ancak Avrupa kupası kazanmak her zaman çok değerli bir başarıdır ve kulüplere de taraftarlarına da büyük bir moral verir. Işıklar altında oynanan bir Avrupa futbol maçı her zaman büyüleyici bir atmosfere sahiptir ve maç biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Henüz UEFA Konferans Ligi'nin sadece altıncı sezonu olsa da organizasyon prestij kazanmaya devam ediyor. Turnuva, yükselişteki takımların Avrupa sahnesinde kendini göstermesi ve daha küçük kulüplerin prestijli uluslararası galibiyetler elde etmesi için bir platform sundu.

Brighton, Atalanta, Monaco ve Ajax gibi takımların 2026/27 sezonunda Konferans Ligi zaferi için mücadele etmesiyle birlikte, önümüzdeki aylarda bizi yine heyecan verici maçlar bekliyor.

Biletleri nasıl alabileceğiniz, ne kadar oldukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli UEFA Konferans Ligi bilet bilgileri konusunda GOAL size rehberlik etsin.

Yaklaşan seçilmiş UEFA Konferans Ligi maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 15 Ekim Perşembe (21.00) Atalanta - Pafos New Balance Arena (Bergamo) Biletler 15 Ekim Perşembe (21.00) Freiburg - Jablonec Europa-Park-Stadion (Freiburg) Biletler 15 Ekim Perşembe (21.00) Kopenhag - Sporting Braga Parken Stadium (Kopenhag) Biletler 15 Ekim Perşembe (21.00) Twente - Thun De Grolsch Veste (Enschede) Biletler 15 Ekim Perşembe (21.00) Brann - Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Biletler 22 Ekim Perşembe (18.45) Crvena Zvezda - Kopenhag Rajko Mitic Stadium (Belgrad) Biletler 22 Ekim Perşembe (21.00) Ajax - Atalanta Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Biletler 22 Ekim Perşembe (21.00) Borac Banja Luka - KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Biletler 22 Ekim Perşembe (21.00) Sporting Braga - Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Biletler 22 Ekim Perşembe (21.00) Monaco - Freiburg Stade Louis II (Monaco) Biletler

UEFA Konferans Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Konferans Ligi için resmi biletler (lig aşaması ve eleme turları) yalnızca ev sahibi/iç saha kulüplerinin resmi bilet portalları üzerinden satılırken, UEFA Konferans Ligi Finali biletleri merkezi olarak UEFA Bilet Portalı üzerinden satılır.

Ev sahibi takım taraftarları resmi biletleri doğrudan kulüplerinin resmi sitesi üzerinden satın alabilir. Her kulüp kendi satın alma kurallarını belirler; genellikle üyelik şartı aranır ya da genel satış dönemi açılmadan önce kombine sahiplerine öncelik verilir.

UEFA, ev sahibi takımların stadyum kapasitelerinin en az %5'ini deplasman taraftarlarına ayırmasını zorunlu kılar. Bu deplasman biletleri yalnızca misafir kulübün resmi bilet satış kanalları üzerinden dağıtılır.

2027 Finali için İstanbul'daki Besiktas Park'ta satışa çıkacak biletler, resmi UEFA sitesi üzerinden tarafsız bir genel kura sistemiyle doğrudan UEFA tarafından satılacaktır. Bunun 2027 Mart ortasında başlaması bekleniyor. Finale yükselen takımlar, kendi kayıtlı taraftarlarına satmak üzere doğrudan bilet kontenjanı da alacak.

Son dakika maç bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

UEFA Konferans Ligi biletleri ne kadar?

Resmi UEFA Konferans Ligi bilet fiyatları, lig aşaması veya eleme maçları için mi yoksa final için mi bilet aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.

Standart turnuva maçlarında bilet fiyatlandırması ev sahibi futbol kulüpleri tarafından ayrı ayrı belirlenir. Bu da fiyatların, yerel ligin standartlarını ve statlardaki oturma düzenlerini yansıttığı anlamına gelir. Fiyatlar genellikle yaklaşık £30-£95 arasında değişir.

Bununla birlikte UEFA, deplasman taraftarları için katı kurallar uygular. Devam eden 2026/27 sezonunda, deplasman taraftarlarına ayrılan bölümlerdeki bilet fiyatları €20 ile sınırlandırılmıştır.

Yakın dönemdeki büyük finallerde, örneğin Leipzig'deki 2026 Finali'nde, UEFA Bilet Portalı üzerinden satılan resmi biletler dört ana oturma kategorisine ve özel seçeneklere ayrılmıştı:

Fans First : Doğrudan kalelerin arkasında yer alır. Bu koltuklar yalnızca finale çıkan iki takımın kayıtlı taraftarlarına ayrılmıştır (€25-€40).

Kategori 3 : Stadyumun köşelerinde ve kale çizgilerinin arkasındaki üst katlarda yer alır (€45-€65).

Kategori 2 : Stadyumun köşelerinde ve ana tribünlerin/kenar çizgilerinin üst sıralarında bulunur. (€140).

Kategori 1 : Bu koltuklar ana uzun kenar tribünlerinde yer alır (alt ve orta katlar) ve yan çizgiye en iyi görüş açısını sunar (€190).

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça kulüplerin resmi sitelerini, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

UEFA Konferans Ligi 2026/27'de kimler mücadele ediyor?

2026/27 UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele ediyor. Her takımın lig sistemi içinde 6 farklı kulübe karşı toplam 6 maç oynadığı yeni formatın uygulandığı üçüncü sezon bu sezon.

Ligi ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselir. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise çift maçlı play-off turunda mücadele eder ve kazanan 8 ekip son 16 turunda doğrudan yükselen takımlara katılır. Turnuva daha sonra geleneksel eleme formatında finale kadar devam eder.

Aşağıda, Konferans Ligi'nin 2026/27 lig aşamasında şu anda yer alan tüm kulüplerin listesini bulabilirsiniz:

2026-27 UEFA Konferans Ligi kulüpleri listesi