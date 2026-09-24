Almanya, perşembe akşamı Hollanda karşısına daha önce duyurulan yeşil formayla çıkmayacak. UEFA, Alman Futbol Federasyonu'nun bu özel retro formayı kullanmasını yasakladı ve bu nedenle Die Mannschaft, Johan Cruijff ArenA'da siyah formayla sahada olacak.

Alman federasyonu, hafta başında Hollanda ile oynanacak mücadele için özel olarak hazırlanan yeşil formanın görüntülerini paylaşmıştı. Bu forma, Batı Almanya'nın 1990'da dünya şampiyonu olduğu dönemde giydiği formaya gönderme yapıyor.

Ancak dikkat çekici bu formayla bir maç şimdilik oynanmayacak. Birden fazla Alman basın kuruluşuna göre forma, UEFA'nın maç kıyafetleri için uyguladığı kurallara uygun değil.

Sorunlardan biri formanın kollarında bulunuyor. Burada, zorunlu Nations League logosunun doğru şekilde yerleştirilmesi için yeterli alan olmadığı belirtiliyor.

Ayrıca haberlere göre göğüs kısmında forma numarası da yer almıyor. Bu nedenle retro forma, Avrupa futbol federasyonunun sözde Forma Yönetmeliklerine de uygunluk sağlamıyor.

Bu yüzden UEFA, yeşil formanın Hollanda karşısında giyilmesine izin vermedi. Almanya, Amsterdam'daki karşılaşma için kısa süre içinde başka bir formaya yönelmek zorunda kaldı.

Bu nedenle Alman milli oyuncular, tamamen siyah bir formayla santraya çıkacak. Böylece 1990 dünya şampiyonluğuna yönelik önceden duyurulan saygı duruşu, Hollanda-Almanya maçı sırasında sokak görüntüsünde yer almayacak.

Hollanda ile Almanya, perşembe akşamı saat 20.45'te Johan Cruijff ArenA'da karşı karşıya gelecek. İlk kez milli takım teknik direktörü olarak görev yapan Xavi'nin ekibi, alışılmış turuncu iç saha formasıyla sahaya çıkacak.







