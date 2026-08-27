Herkesin Şampiyonlar Ligi'ndeki ölüm grubu kurasını beklediği bir gecede, Avrupa Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin, benzeri görülmemiş bir ödülle tüm dikkatleri üzerine çekmeye karar verdi.

Ödül, en çok gol atana ya da en iyi çalımı yapana değil, insanlığını ortaya koyana veriliyor. Şaşırtıcı olan ise, bu ödülü ilk kazananın hücumcu bir yıldız değil, taraftarlarından önce rakiplerini de ağlatan Brezilyalı bir savunmacı olması.

Ceferin, modern futbolda yıldızlık kavramını yeniden tanımlamayı amaçlayan bir adım olarak, "Saha Dışı Saygı Ödülü" adını taşıyan tamamen yeni bir ödülün ihdas edildiğini açıkladı.

Açıklama, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kura çekimi töreninin kenarında yapıldı. Ceferin, bu ödülün rakamlar ve başarılardan uzak bir şekilde, yeşil sahanın içinde ve dışında sportmenlik ruhunu ve gerçek saygı değerlerini temsil eden oyuncuları onurlandırmayı amaçladığını vurguladı.

UEFA, yeni ödülün asil sportif davranışa bir takdir olarak geldiğini, futbolun yalnızca gollerden ve şampiyonluklardan ibaret olmadığına dair net bir mesaj olduğunu açıkladı.

Marquinhos tarihe geçiyor

Paris Saint-Germain'in kaptanı Brezilyalı Marquinhos, ödülün ilk kazananı olarak seçilmesinin ardından bu ödülün tarihine geçen ilk isim oldu.

Ödülü, tören sırasında onun adına Parisli kulübün başkanı Nasser Al-Khelaifi teslim aldı; bu, hazır bulunanların alkışını toplayan bir andı.

Marquinhos, tören sırasında yayınlanan görüntülü bir mesajda bu onurdan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek şöyle konuştu: "Bu ödül için herkese teşekkür etmek istiyorum. İster futbolda ister hayatta olsun, fair play'in çok önemli olduğuna inanıyorum."

Brezilyalı savunmacı, seçilmesinin nedenini yansıtan bir mesajla şunları ekledi: "Takım arkadaşlarıma, rakiplerime, hakemlere ve oyunun tüm katılımcılarına saygı göstermeye devam edeceğim. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum ve gurur duyuyorum."

Nasser Al-Khelaifi ise takımının kaptanını överek, bu onurlandırmanın Avrupa Federasyonu'nun onun saha içindeki ve dışındaki davranışına ve olağanüstü sportif ruhuna gösterdiği takdiri yansıttığını değerlendirdi.

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Marquinhos'un bu yeni ihdas edilen ödüle layık görülmesi, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki etkileyici insani anının ardından geldi. İngiliz Arsenal'in oyuncularını, takımı Paris Saint-Germain karşısında finali kaybetmelerinin ardından teselli etmeye özen göstermişti; bu, sportmenlik ruhunun yenilginin acısına ve zaferin coşkusuna baskın geldiği bir sahneydi.