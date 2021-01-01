UEFA, Glen Kamara'ya ırkçı söylemde bulunan Ondrej Kudela'ya acımadı

UEFA, Rangers maçında Glen Kamara'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle Slavia Praglı Ondrej Kudela'ya 10 maç men cezası verdi.

UEFA bu sezon ırkçılık konusunda fazla mesai yaptı!

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, karşılaşmanın dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu'nun Pierre Webo'ya kullandığı sözler nedeniyle yarıda kalmıştı. UEFA, Rumen hakeme ve Octavian Sovre'ye sezon sonuna kadar men cezası vermişti.

Son olay ise İskoçya'nın Ibrox Stadı'nda oynanan Rangers - Slavia Prag maçında yaşanmıştı.

Rangers - Slavia Prag maçında ne oldu?

İskoçya ekibi Rangers ile Çekya temsilcisi Slavia Prag,18 Mart günü Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. İki takımın oyuncuları Kamara ile Kudela arasında maçın son anlarında bir gerginlik yaşandı. Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard maç sonunda, Kudela'nın oyuncusuna ırkçı ifadeler kullandığını açıkladı. Slavia Prag Kulübü ve Kudela ise ırkçılık iddialarını reddetti.

Kamara ise maçın ardından ITV'ye yaptığı açıklamada, rakibinin kendisine "Lanet olası maymun'' dediğini ifade etti.

UEFA hangi cezaları verdi?

Yaşanan olayı değerlendiren UEFA yetkilileri, kararını açıkladı.

Rakibine ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen Çek savunma oyuncusu Kudela'ya UEFA organizasyonlarından 10 maç men cezası verildi. Kamara ise rakibine maç sonrasında fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 maçlık men cezasına çarptırıldı.

UEFA, 2013 yılında aldığı kararla ayrımcılık için verilecek cezayı azami 10 maç olarak berlirlemişti.

Kudela hangi maçlarda oynamayacak?

10 maçlık ceza sadece UEFA organizasyonlarını kapsıyor. Bu da Kudela'nın Slavia'nın kalan Avrupa Ligi maçlarında oynaymayacağı anlamına geliyor. Oyuncu zaten Arsenal ile oynanan ilk maçta forma giyememişti. Slavia finale kadar ilerlerse Kudela cezasının ancak yarısını tamamlamış olacak.

Bu yüzden oyuncu Çekya'nın Euro 2020'deki maçlarında da forma giyemeyecek.

Çekya, grup maçlarının ikisini Kudela'nın ceza almasına neden olan İskoçya'nın Glasgow sehrinde oynayacak. D Grubu'nda yer alan Çekya, İngiltere, İskoçya ve Hırvatistan ile karşılaşacak.