UEFA, Perşembe günü FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun tuhaf Dünya Kupası planları nedeniyle 55 üyesinin tamamıyla acil bir toplantı gerçekleştirdiğini gazeteci Martyn Ziegler, The Times'ta aktardı. Burada futbol federasyonları oy birliğiyle bir sonuca vardı. UEFA da bu arada kendisi bir açıklama yayımladı.

Infantino şu anda futbol dünyasını altüst etmiş durumda. Son planlarına göre FIFA, Dünya Kupası'nın ticari haklarını FIFA Forward Enterprise adlı yeni bir şirkete devretmek istiyor. Dış yatırımcılar daha sonra bu şirkette pay sahibi olabilecek. Dünya futbolunun yönetim organı, 19 Eylül'den önce teklifi kabul etmeleri halinde kendisine bağlı 211 federasyona kırk milyon dolar ödeme vaat ediyor.

The Times daha önce futbol dünyasında bunun ‘düpedüz rüşvet’ olarak nitelendirildiğini aktarmıştı; UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu gibi kuruluşlar da öfkeyle tepki göstermişti. Avrupa futbolunun yönetim organı, Dünya Kupası'nı boykot etme fikrini ortaya attı ve bunun için Perşembe günü acil bir toplantı düzenledi.

Bunun sonucunda UEFA'ya bağlı 55 ülkenin tamamının Dünya Kupası boykotundan yana olduğu ortaya çıktı. Daha önce Infantino'nun planlarını destekliyor gibi görünen Çekya da böylece saf değiştirmiş oldu. Resmî açıklamada, “UEFA ve ona bağlı ulusal federasyonlar FIFA organizasyonlarına katılmayacak” ifadeleri yer aldı.

“UEFA ve 55 üyesi tek bir bütün olarak duruyor. Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarındaki mülkiyet paylarının özel yatırımcılara devredilmesine ilişkin FIFA teklifini oy birliğiyle ve açık biçimde reddediyoruz. Dünya Kupası bir yatırım ürünü gibi ele alınamaz.”

“Bu, futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Nesiller boyunca her kıtadaki oyuncular, millî takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilmiştir. Bunun hiçbir parçası hiçbir zaman özel yatırımcılara devredilmemelidir. Dünya Kupası satılık değildir” denildi.

“Futbol açısından bu büyüklükte bir teklifin gizlice hazırlanıp, sporu korumakla yükümlü olanlarla anlamlı bir istişare yapılmadan onay eşiğine kadar getirilmiş olması hem sorumsuzca hem de sürdürülemezdir. Bu sadece ciddi bir liderlik başarısızlığı değil, aynı zamanda FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olma görevinden vazgeçmesidir.”

Dünyanın dört bir yanındaki ulusal federasyonlar şimdi bir ültimatomla karşı karşıya: En büyük futbol organizasyonlarının geri döndürülemez şekilde devralınmasını kabul edin ya da sonuçlarına katlanın. Bu bir ‘demokratik karar’ değil, gözdağıyla yönetimdir; küresel futboldan sorumlu bir kuruma yakışmayan bir zorlamadır.”