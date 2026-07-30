Gazeteci Martyn Ziegler’in The Times’ta aktardığına göre UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun akılalmaz Dünya Kupası planları üzerine perşembe günü 55 üyesinin tamamıyla acil bir toplantı yaptı. Burada futbol federasyonları oybirliğiyle bir sonuca vardı. UEFA da bu arada kendi açıklamasını yayımladı.

Infantino şu anda futbol dünyasını altüst etmiş durumda. Son planlarına göre FIFA, Dünya Kupası’nın ticari haklarını FIFA Forward Enterprise adlı yeni bir şirkete devretmek istiyor. Dış yatırımcılar daha sonra bu şirkette pay sahibi olabilecek. Dünya futbolunun çatı kurumu, 19 Eylül’den önce teklifi kabul etmeleri halinde kendisine bağlı 211 federasyona kırk milyon dolar ödeme vaat ediyor.

The Times daha önce futbol dünyasında bunun ‘düpedüz rüşvet’ olarak nitelendirildiğini yazmıştı; UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu gibi kurumlar da öfkeli tepki göstermişti. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, Dünya Kupası’nı boykot etme fikrini ortaya attı ve bunun için perşembe günü acil toplantı kararı aldı.

Bunun sonucunda 55 UEFA ülkesinin tamamının Dünya Kupası boykotundan yana olduğu ortaya çıktı. Daha önce Infantino’nun planlarını destekliyor gibi görünen Çekya da böylece saf değiştirdi. Resmî açıklamada, “UEFA ve ulusal federasyonları FIFA organizasyonlarına katılmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

“UEFA ve 55 üyesi tek vücut halinde duruyor. FIFA’nın Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarındaki mülkiyet paylarını özel yatırımcılara devretme teklifini oybirliğiyle ve açık biçimde reddediyoruz. Dünya Kupası bir yatırım ürünü gibi ele alınamaz.”

“Bu, futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Nesiller boyunca her kıtadaki oyuncular, millî takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilmiştir. Bunun hiçbir bölümü asla özel yatırımcılara devredilemez. Dünya Kupası satılık değildir” denildi.

“Futbol için bu büyüklükte bir teklifin gizlilik içinde hazırlanıp, sporu korumakla görevli olanlarla anlamlı bir istişare yürütülmeden onay eşiğine kadar getirilmiş olması hem sorumsuzca hem de savunulamazdır. Bu yalnızca derin bir liderlik başarısızlığı değil, aynı zamanda FIFA’nın dünya futbolunun koruyucusu olma görevini inkâr etmesidir.”

Dünyanın dört bir yanındaki ulusal federasyonlar şimdi bir ültimatomla karşı karşıya: En büyük futbol organizasyonlarının geri döndürülemez şekilde devralınmasını kabul edin ya da sonuçlarına katlanın. Bu bir ‘demokratik karar’ değil, gözdağıyla yönetimdir; küresel futboldan sorumlu bir kuruma yakışmayan bir zorlamadır.”