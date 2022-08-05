UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği cezayı açıkladı

UEFA, Fenerbahçe'yi 50 bin euro para ve kısmi seyirci yasağı ile cezalandırdı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Kadıköy'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e elenirken istenmeyen olaylar yaşanmıştı.

Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev'in attığı ilk golün ardından 'Putin tezahüratları' yaparken karşılaşma sonrası UEFA soruşturma başlatmıştı.

Avrupa'nın en üst düzey futbol yönetim organı, disiplinsiz ve hoş olmayan davranışlar nedeniyle Fenerbahçe'ye başlattığı soruşturmayı da noktaladı.

Fenerbahçe'nin cezası

UEFA, sarı lacivertli ekibe verdiği cezayı açıklarken şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe, uygunsuz davranışları nedeniyle uyarılacak.

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ev sahibi kulüp olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakası maçında en az 5.000 koltuktan oluşacak bir tribün kapatılacaktır.

"Ayrıca, 50.000 euro para cezası verilecektir.

"Cezanın sebebi; nesnelerin atılması, saldırgan ve kışkırtıcı bir tezahüratın yapılmasıdır.

"Kısmi stadyum kapanışı, iki yıllık deneme süresine tabidir."

Ne yaşanmıştı?

Dinamo Kiev, 57. dakikada Buyalskiy'nin attığı golle öne geçerken her şey o anda başladı.

Ukraynalı oyuncu, golün ardından tribünlere dönerek sarı lacivertli taraftarları kışkırtmaya çalıştı.

Fenerbahçe taraftarları, bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in lehine tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarı, Ukrayna Takımı Dinamo Kiev’in golünü atan Buyalski’nin tribünlere yaptığı hareket sonrası Putin tezahüratları söyledi.