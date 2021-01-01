UEFA duyurdu: Euro 2020'nin açılış karşılaşması olan İtalya - Türkiye maçı seyircili oynanacak

UEFA, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Roma ile ilgili kararını açıkladı.

Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kala, turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkelerin son durumları merak ediliyor.

Hatırlanacağı üzere geçen sene oynanması gereken turnuva, Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu seneye ertelenmişti. Fakat son döneme kadar turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirler ve bu şehirlerdeki maçlarda seyircilerin olup olmayacağı belirsizliğini koruyordu.

UEFA, turnuvaya ev sahipliği yapacak 12 kentten stat kapasitesinin en az yüzde 25'i kadar seyirci garantisi istiyor.

İtalya bu konuda ilk adım atan ülkelerden biri oldu. Hükümet, Roma'daki maçlar için seyirciye onay verdi. İtalya Futbol Federasyonu da kararı UEFA'ya bildirdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada da İtalya'nın kararına onay geldi.

Buna göre 68 bin koltuklu Roma Olimpiyat Stadyumu'na kapasitenin en az %25'i kadar taraftar alınabilecek.

Roma'da hangi maçlar oynanacak

Avrupa Şampiyonası 11 Haziran'da İtalya - Türkiye maçıyla başlayacak ve mücadeleye Roma Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

İtalya'nun gruptaki Galler ve İsviçre maçları da burada oynanacak.

Ayrıca 3 Temmuz'da oynanacak bir çeyrek final müsabakasının ev sahibi de Roma olacak.

Türkiye grupta hangi maçları nerede oynayacak?

İtalya maçı ile serüvene başlayacak olan A Milli Takım, ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçecek.

16 Haziran'da Galler ile oynayacak olan Türkiye, 20 Haziran'daki İsviçre maçı ile grup aşamasını tamamlayacak.