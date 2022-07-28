UEFA, Dinamo Kiev maçındaki 'Putin tezahüratları' nedeniyle Fenerbahçe'ye soruşturma başlattı

Fenerbahçe taraftarı, Ukrayna Takımı Dinamo Kiev’in golünü atan Buyalski’nin tribünlere yaptığı hareket sonrası Putin tezahüratları söyledi.

Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev'in İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda öne geçmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını zikretmeye başlayınca olaylar çirkin bir hal aldı.

Avrupa'nın en üst futbol yönetim organı UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanan bu olaylar hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Sarı lacivertli ekibe disiplin soruşturması açılırken resmi neden ise 'uygunsuz davranışlar.'

Sarı lacivertliler etkili başladığı maçta önce İsmail Yüksek'in kırmızı kart görmesi sonra da golün gelmesiyle moral olarak iyice düştü. Ancak maçın bitimine 1 dakika kala skoru Szalai ile eşitledi ve karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

İkinci uzatma devresinde 114. dakikada eski bir Fenerbahçeli Karavaev'in attığı golle sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve Devler Ligi'ne hasreti 14 yıla çıktı.

Ne yaşandı?

Dinamo Kiev, 57. dakikada Buyalskiy'nin attığı golle öne geçerken her şey o anda başladı.

Ukraynalı oyuncu, golün ardından tribünlere dönerek sarı lacivertli taraftarları kışkırtmaya çalıştı.

Fenerbahçe taraftarları, bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in lehine tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarı, Ukrayna Takımı Dinamo Kiev’in golünü atan Buyalski’nin tribünlere yaptığı hareket sonrası Putin tezahüratları söyledi.

Bu görüntüler sosyal medyada da hızla yayılırken hoş karşılanmadı.

Birkaç dakika tezahüratlar devam ederken bazı taraftarlar da yaşanan bu olaya tepki gösterdi ve Ukrayna'ya desteğini sundu.

Karşılaşmanın ardında Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Putin lehine yapılan tezahüratları gerekçe göstererek basın toplantısına çıkmayı reddetti.

Şimdi ne olacak?

UEFA, konuyla ilgili incelemelerde bulunurken Fenerbahçe'nin ne gibi bir cezayla karşı karşıya kalacağı bilinmiyor.

Öte yandan Fenerbahçe, yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada bir grup taraftarın yaptığının bütün camiaya mal edilemeyeceğini dile getirdi.

Ayrıca sarı lacivertli ekip, Ukrayna-Rusya krizi başladığından beri daima Ukrayna'nın yanında olduklarını söyledi.

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İZLE | Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev'in golünün ardından Putin lehine tezahürat yaptı