UEFA, Ukrayna işgali nedeniyle Rus kulüplerine ve milli takımlarına daha fazla yaptırım uyguladığını duyurdu.

UEFA, Rusya'nın 2028 Avrupa Şampiyonası veya 2032 Avrupa Şamiyonası turnuvalarına ev sahipliği yapma teklifinin artık uygun olmadığını açıkladı.

Yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline devam ederken geldi.

Şubat ayında, Rus futbol kulüpleri ve milli takımları FIFA ve UEFA tarafından tüm müsabakalardan men edilmişti.

Rusya'nın kadın milli takımı da artık 2023 Dünya Kupası için Avrupa elemelerinde yarışmayacak, erkekler ise 2022-23 Uluslar Ligi'nden men edilecek.

Lig B'nin ikinci grubunda otomatik olarak dördüncü sırada yer alacaklar, yani grup aşamasının sonunda küme düşecekler.

Kulüplere getirilen yasak, 2022-23 sezonunda erkekler ve bayanlar Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Avrupa Konferans Ligi'nde Rus takımının olmayacağı anlamına geliyor.

🚨 UEFA'dan Rus futboluna yeni yaptırımlar:



❌ 2022-23 sezonunda UEFA turnuvalarında Rus kulüpleri yer alamayacak.

❌ Euro 2028 ve Euro 2032 adaylıkları geçersiz. pic.twitter.com/bBzVBL8Ijz — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 2, 2022

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre ise Rusya ve Ukrayna arasındaki durum gözlemlenecek.

Haberin devamı aşağıda

"UEFA İcra Komitesi, yasal ve fiili durumu geliştikçe yeniden değerlendirmek ve gerektiğinde daha fazla karar almak üzere başka toplantılar düzenlemek için hazırda bekleyecektir."

Daha fazla okuma

Lionel Messi'nin 500. golünde giydiği forması açık artırmada satıldı