UEFA, Madrid'deki olayların ardından disiplin kararını açıkladı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), taraftarların İspanya'ya karşı oynanan son Uluslar Ligi maçında sergilediği "ırkçı ve/veya ayrımcı davranışlar" nedeniyle UEFA tarafından resmen cezalandırıldı. Disiplin cezası, İngiltere'nin pazar günü İspanya'nın başkentinde aldığı etkileyici 3-2'lik galibiyet sırasında yaşanan olaylardan kaynaklanıyor.

İnceleme sonucunda İngiltere'ye bir maçlık deplasman bileti yasağı getirildi ancak ceza iki yıllık deneme süresi boyunca ertelendi. Bu süre içinde yaşanacak herhangi bir yeni ihlal, taraftarların deplasman maçlarına gitmesinin derhal yasaklanmasına yol açacak. Ertelenen yasağın yanı sıra FA'ya 12.600 sterlin para cezası verildi.

Suçlamalar, Metropolitano Stadı'ndaki maç sırasında duyulan Katolik ve İrlandalı karşıtı tezahüratlara ilişkin haberlere dayanıyor. UEFA'nın katı ayrımcılık karşıtı kuralları kapsamında soruşturmayı bu tezahüratların tetiklediği belirtiliyor.

FA, sorumlulara karşı harekete geçme sözü verdi

Cezaların açıklanmasının ardından İngiltere Futbol Federasyonu, olaylara karışan az sayıdaki taraftarın davranışlarını kınayan sert bir açıklama yayımladı. Federasyon sözcüsü, bu tür davranışların modern futbolda yeri olmadığını ve bunlara karşı sıfır tolerans gösterileceğini açıkça belirtti.

"Bu kabul edilemez ve son derece incitici tezahüratlara müsamaha göstermeyeceğiz. Sorumluları tespit edip gerekli adımları atmak için İngiltere'nin tüm iç saha ve deplasman maçlarında görev yapan polisle birlikte çalışacağız," dedi sözcü Sky Sports'a.

Madrid'deki maç öncesinde yaşanan tartışmalar göz önüne alındığında bu olay özellikle hassas bir nitelik taşıyor. Karşılaşmadan önce ırkçı bir atmosfer oluşması ihtimali geniş biçimde tartışılmış, bunun üzerine İngiltere teknik direktörü Tuchel, resmî ırkçılık karşıtı protokolleri oyuncularına hatırlatacağını söylemişti.

İşin ironik yanı, kentte geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle endişelerin başlangıçta ev sahibi taraftarlara odaklanmasıydı. Ancak maç sonrası disiplin incelemesinin odağı tamamen konuk taraftarların davranışlarına kaydı.

Sahadaki tarihi başarıya tribünlerdeki davranışlar gölge düşürdü

İngiltere, sahada İspanya'nın 43 maçlık yenilmezlik serisini bitiren galibiyetiyle tarihi bir başarı elde etti. Bu sonuç, İngiltere'nin Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'u lider bitirmesini de sağladı ve mevcut teknik ekibin yönetiminde kaydedilen taktiksel ilerlemeyi ortaya koydu.

Ancak galibiyet artık UEFA soruşturmasıyla da anılacak. UEFA'nın iki yıllık bir deneme süresi uygulama kararı, FA'nın yaklaşan tüm maçlarda dikkatli olmasını gerektiriyor. Ayrımcı ifadelerin tekrar kullanılması hâlinde deplasman taraftarı yasağı bütünüyle yürürlüğe girecek.