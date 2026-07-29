Uluslararası ve Avrupa futbol federasyonları arasındaki çatışma zirveye ulaştı. UEFA, Gianni Infantino'yu, gelişim kisvesi altında futbolun en büyük turnuvalarını özel sektör yatırımcılarına satarak oyunu bir "meta" haline getirmeye çalışmakla suçladığı sert bir açıklama daha yaptı.

Kriz patlak verdiğinden bu yana yönelttiği en şiddetli saldırıda Avrupa Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu'nu, başta Dünya Kupası olmak üzere büyük turnuvaların haklarına sahip olacak bir ticari şirket kurmayı ve bunların paylarını satışa çıkarmayı hedefleyen tartışmalı bir plan aracılığıyla oyunu "kendisini ve dostları çevresini zenginleştirmek" için bir araç olarak kullanmakla suçladı.

Infantino'nun planı, sayısı 211'i bulan ulusal federasyonları cezbetmek etrafında şekilleniyor. Kendilerine her federasyon başına 40 milyon dolar alacakları sözünü verdi; 19 Eylül olarak belirlediği son tarihten önce kabul edenlere ise 20 milyon dolar tutarında derhal ödenecek bir ilk taksit vaat etti.

Infantino, federasyonlara gönderdiği mektupta öneriyi reddetmenin, kârlarının yalnızca 2,7 milyar dolara gerilemesi, yani yüzde 75'e varan bir düşüş anlamına geleceğini açıkça belirtti. Bu, birçok kişinin açık bir şantaj olarak değerlendirdiği bir dildi ve İngiltere Federasyonu ile diğer büyük federasyonlar buna karşı ciddi çekincelerini dile getirdi.

UEFA bugün, çarşamba günü, kısa ancak sert bir açıklamayla güçlü bir yanıt verdi: "Bugün FIFA'nın federasyonlara, önerilerini desteklemeleri için dayattığı süreyi öğrendik; aksi takdirde olağanüstü ödemeyi kaybedecekler. Bu tek başına bile bu planla ilgili her şeyi ortaya koyuyor."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oyunun tüm ilgili taraflarıyla yaptığımız istişarelerin ardından, FIFA'nın planına karşı geniş ve giderek büyüyen bir muhalefet olduğunu teyit ediyoruz. FIFA, sporumuzu kendisini ve dostlarını zenginleştirmek için kullanmaya devam edemez."

Açıklama şöyle sürdü: "Oyunu doğru bir şekilde geliştirebilecek durumdayız ve federasyonların, kulüplerin, turnuvaların, oyuncuların ve taraftarların çıkarlarını en ön plana koymanın zamanı geldi."

UEFA'ya üye 55 federasyonun, tutumlarını birleştirmek ve Infantino'nun Dünya Kupası'nı özelleştirme projesine topluca yanıt vermek üzere yarın, perşembe günü belirleyici bir toplantı yapması bekleniyor.