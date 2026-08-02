Dünya futbolu, UEFA (Avrupa Futbol Federasyonu) ile FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonu) arasında benzeri görülmemiş bir tırmanışa sahne oldu. Dünya Kupası turnuvalarındaki hisselerin satışına yönelik proje etrafındaki anlaşmazlık, toplantı koridorlarından yasal işlem başlatma tehdidine kadar taşındı.

UEFA projeyi reddetmekle yetinmedi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ve girişimle bağlantılı bir dizi kişiye resmi uyarılar göndererek, olası hukuki adımlara hazırlık amacıyla ilgili tüm belgelerin ve materyallerin muhafaza edilmesini talep etti.

"Telegraph" gazetesi, Avrupa Futbol Federasyonu'nun, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'ya resmi bir mektup göndererek, Dünya Kupası'ndaki ve FIFA'ya bağlı diğer turnuvalardaki hisselerin özel sektör yatırımcılarına satılmasına ilişkin tartışmalı proje nedeniyle kendisini yasal işlem başlatmakla tehdit ettiğini ortaya çıkardı.

Mektup yalnızca Infantino ile sınırlı kalmadı, Joshua Kushner, Greg Maffei, "JP Morgan" bankası ve "Open Economics" şirketini de kapsadı. Mektupta, UEFA'nın "FIFA Forward Enterprise" (FIFA Forward Enterprise - FFE) projesine karşı yargıya, tahkime başvurmayı ya da düzenleyici şikâyetlerde bulunmayı "ciddi biçimde" değerlendirdiği vurgulandı.

Infantino geçen cumartesi, FIFA turnuvalarındaki hisselerin satışına yönelik planından geri adım atma kararı almıştı. Bu karar, kıtasal ve ulusal federasyonlardan gelen benzeri görülmemiş bir ret dalgasının ardından, özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'a yakın kişilerin projeye katıldığının ortaya çıkmasıyla gelmişti.

UEFA muhalefet kampanyasına öncülük etti; geçen perşembe, FIFA projeyi hayata geçirmeye devam ederse toplam 55 üye federasyonunun tamamının Dünya Kupası'nı boykot edeceğini açıkladı. Ayrıca daha sonra, Infantino'nun Uluslararası Federasyon'un başındaki görev süresini sona erdirmek için çalışacağını belirtti.

Resmi mektup ve kanıtların yok edilmesine karşı uyarı

"Telegraph" gazetesinin gördüğü mektuba göre UEFA, FIFA başkanına, "FIFA Forward Enterprise" projesi ve buna bağlı her şeyle ilgili olarak yasal işlem başlatmayı, tahkime başvurmayı ya da düzenleyici şikâyetlerde bulunmayı değerlendirdiğini resmen bildirdi.

Avrupa Federasyonu, projeyle ilgili tüm belgelerin ve elektronik verilerin belirlenmesi, saklanması, silinmemesi veya yok edilmemesi için derhal adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek, bu yükümlülüğün FIFA'nın belgelerin saklanması ya da imha edilmesine ilişkin herhangi bir iç politikasının üzerinde olduğunu vurguladı.

UEFA, projenin kıtasal federasyonlardan, FIFA üyelerinden ve futboldaki bir dizi aktörden yaygın kınama gördüğünü teyit ederek, projenin iyi yönetişim ilkeleri ve oyunun idaresiyle esasen çeliştiğini değerlendirdi.

Mektup, projeyle ilgili materyal ve belgelere sahip olduğu düşünülen kişilerin bir listesini de içeriyordu. UEFA, FIFA'dan bu kişilerin ellerinde bulunan veya kontrolleri altındaki tüm belge ve verileri saklamalarını sağlamasını talep etti.

Liste şu isimleri kapsıyordu: "Gianni Infantino, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı - Arsène Wenger, FIFA Küresel Futbol Geliştirme Bölümü Başkanı - Mattias Grafström, FIFA Genel Sekreteri - Kevin Lamour, Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Başkanı."

Lamour'un listeye dahil edilmesi, geçen cuma kendisinin ve bir dizi FIFA yetkilisinin projeyle ilgili olarak "kandırıldığını" doğruladığı açıklamalarının ardından geldi.

Belgelerin yok edilmesi halinde yaptırım uyarıları

UEFA, mektubunda, bildirimin alınmasının ardından projeyle ilgili materyallerin herhangi bir şekilde silinmesi, yok edilmesi, değiştirilmesi, gizlenmesi veya kaybedilmesinin kanıtların yok edilmesi sayılabileceği ve bunun tazminat talebi ile ek yasal işlemlere yol açabileceği konusunda uyardı.

Ayrıca, yasal yaptırım talep etme, ihlalde bulunan taraflara karşı olumsuz sonuçlar çıkarma ve belgelerin herhangi bir şekilde yok edilmesinden sorumlu olanlara bundan doğan tüm yasal masrafları yükleme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Avrupa Federasyonu, FIFA'dan bildirimin alındığını beş iş günü içinde teyit etmesini; mektubun alındığını ve anlaşıldığını belirten yazılı teyitler sunmasını, ilgili tüm materyallerin saklanması için gerekli önlemleri almasını, bu talimatların uygulanmasını takip edecek sorumlu kişiyi belirlemesini ve varsa hâlihazırda silinmiş veya yok edilmiş herhangi bir belgeyi açıklamasını talep etti.

Projeye katılanlar kimler?

FIFA, geçen salı "FIFA Forward Enterprise" projesinin ayrıntılarını açıklamış ve projeye katılan kurum ve kişileri ortaya koymuştu.

Liste, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner'i de kapsıyordu; kendisine ait "Thrive Eternal" fonunun, proje için önerilen yatırımcı grubuna öncülük etmesi bekleniyordu.

Liste ayrıca, Trump'ın kampanyasına bağış yapanlardan biri olan ve "Pan Ventures" şirketinin İcra Kurulu Başkanı olan Greg Maffei'yi de kapsıyordu. Maffei daha önce "Liberty Media" şirketinin, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı satın aldığı dönemde başkanı ve icra kurulu başkanı görevini üstlenmişti.

FIFA ayrıca "JP Morgan" bankası ile "Open Economics" şirketinin, proje için olası yatırımcıların araştırılması görevine katıldığını açıkladı.

Buna karşılık "Telegraph" gazetesi, bu gelişmelere ilişkin resmi bir yorum almak için Uluslararası Futbol Federasyonu'yla iletişime geçti ancak şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmedi.