Uluslararası Futbol Federasyonu'nun açıklamasının ardından yayımlanan bir bildiride, Aleksander Ceferin başkanlığındaki Avrupa Futbol Federasyonu, FIFA'nın düzenlediği turnuvaları boykot etme kararında ve Uluslararası Federasyon Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik tutumunda hiçbir şeyin değişmediğini vurguladı.

AS gazetesi şunları aktardı: "FIFA'nın Rabat'ta gerçekleştirdiği toplantının ve daha sonra 211 ulusal federasyona gönderdiği açıklayıcı mektubun ardından UEFA, bu yasağın kaldırılması için gereken şartlar yerine getirilmediği için Avrupa milli takımlarının FIFA'nın düzenlediği turnuvalara katılmaması yönündeki tutumunu koruduğunu teyit etti."

Avrupa Futbol Federasyonu, AS gazetesine gönderdiği bir notta, Aleksander Ceferin başkanlığındaki kurumun mevcut tutumunu hatırlattı.

Avrupa Futbol Federasyonu şunları söyledi: "UEFA federasyonları, FIFA müsabakalarına katılmama şartları konusunda net bir tavır ortaya koydu. Birincisi, başlıca turnuvaların özelleştirilmesini amaçlayan öneriler geri çekilmeliydi; ikincisi ise oyunu tahrif etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin bir daha asla tekrarlanmayacağına dair güvenceler verilmeliydi."

Açıklama şöyle devam etti: "Bu şartlar yerine getirilmedi. Buna ek olarak UEFA, cumartesi günü yayımladığı bildiride Infantino'nun başkanlığına olan güvenini yitirdiğini hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koydu. Bu tutum hâlâ geçerliliğini koruyor. Dün yapılan ve FIFA Başkanı için çalışan (ve kariyerleri onun memnuniyetine bağlı olan) bazı kişilerin kendisini desteklediğini belirten açıklamaya gelince, bu hiçbir şeyi değiştirmiyor."