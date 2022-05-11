UEFA'dan dörtlü turnuva planı: Avrupa'nın devleri ABD'de kapışacak

UEFA, bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'nde en iyi dereceyi elde eden dört takımı karşı karşıya getirecek bir sezon öncesi turnuva düzenlemeyi planlıyor.

AP'nin haberine göre; Avrupa dışında düzenlenmesi beklenen turnuvanın adresi büyük olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri olacak.

Fikir nasıl ortaya çıktı?

Şampiyonlar Ligi'nde çift maçlı yarı finalleri kaldırarak dört takımı tek bir lokasyonda buluşturacak dörtlü final sistemine geçmek isteyen UEFA, bu düşüncesinde geri adım atmıştı.

2020 yılında pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan çeyrek final ve yarı finaller bu sistemin bir prototipi olarak görülüyordu.

Covid'in yarattığı seyahat engelleri nedeniyle iki yıl önceki son sekiz ve son dört mücadelelerine Portekiz'in Lizbon şehri ev sahipliği yapmıştı.

Ancak o dönemde stadyumlara seyirci alınmadığı için dört farklı takımın destekçilerini tek şehirde toplamanın yaratabileceği sorunlar UEFA'nın başını ağrıtmamıştı.

Sezon öncesi turnuvaya dönüştü

Avrupa'nın en iyi dört takımını buluşturacak turnuva, gelecekteki dörtlü final planları için bir test imkanı sağlayacak.

Ev sahipliği için ABD'nin seçilmesi ise daha çok ekonomik sebeplere dayanıyor. Uluslararası Şampiyonlar Kupası isimli hazırlık turnuvasını düzenleyen Relevent Sports şirketiyle UEFA arasında bir işbirliği var.

Relevent Sports'un başında, Amerikan futbolu takımı Miami Dolphins'in de sahibi olan Stephen Ross var. Ross, Şampiyonlar Ligi'nin 2024-27 yılları arasında ABD'deki yayın ve pazarlama haklarını elinde tutuyor.

Şampiyonlar Ligi'ne de renk katacak

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, 2024'ten itibaren dört takımlı sekiz grup yerine 36 takımın toplandığı tek grupta oynanacak.

UEFA dörtlü sezon öncesi turnuvasına, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan takımları davet edecek.

Böylece üst tura çıkmayı garantileyen takımların son maça dek ilk dört için mücadeleye devam etmesi hedefleniyor.