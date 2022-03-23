Pandeminin neden olduğu ekonomik zorluklarla boğuşan futbol dünyası maddi açıdan oldukça zor bir dönemden geçerken, UEFA'nın bu duruma yönelik yeni bir düzenlemeye hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından New York Times'a göre UEFA finansal fair play uygulamasını rafa kaldırmaya hazırlanıyor.

Finansal Fair Play yerine NBA'dek maaş sınırı uygulaması gibi maaş tavanı uygulamasını hayata geçirmeyi planlayan UEFA, Avrupa kupalarına katılan kulüplere gelirlerinin yüzde 70'i kadar maaş bütçesi tanımaya hazırlanıyor.

La Liga modeline benziyor

UEFA'nın yeni düzenlemeyi icra komitesinin toplanacağı 7 Nisan tarihinde duyurması bekleniyor.

Haziran ayından itibaren uygulamaya geçecek olan yeni kuralların çok daha katı olan MLS modelinin bire bir aynısı olmayacak ancak Avrupa kulüplerinin harcamalarını düzenlemeye yardım edecek. La Liga'nın İspanyol kulüplerine dayattığı harcama sınırlarına oldukça benzer olan düzenlemede ilk üç yıl kulüplere boşluk izni tanınacak.

UEFA'nın belirlediği yeni kurallara uymayan takımlara ise sportif ve finansal cezaların yanı sıra ligden düşürülme cezası da verilebilecek.

Uygulamadaki gereklilikleri yerine getiremeyen Şampiyonlar Ligi katılımcılar UEFA'nın yaptırımları sonucunda Avrupa'daki macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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