UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yürürlükte olan ofsayt ve elle oynama kurallarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

VAR sisteminin devreye girmesiyle milimetrik ihlallerin bile değerlendirmeye alınmaya başladı. Buna ek olarak VAR incelemelerinin çok uzun sürdüğüne dair eleştiriler de yapılıyor.

Özellikle ofsayt kuralının uygulanmasıyla ilgili sıkıntılara değinen Ceferin, bazı oyuncuların haksız bir şekilde cezalandırıldığını düşünüyor.

Ceferin ofsayt kuralı hakkında ne söyledi?

L'Equipe'e konuşan Sloven futbol adamı VAR konusundaki fikirlerini paylaştı.

"Başlangıçta VAR çok yavaştı. Fakat şu anda Avrupa kupalarında daha hızlı işliyor."

"Oyuncuların beş milimetreyle ofsayta yakalanabiliyor olması benim için hala bir sorun. Burnun ya da ayağın büyükse ofsaytta kalıyorsun."

Elle oynama konusunda Figo'ya danıştı

Ceferin, aklında elle oynama kuralıyla ilgili soru işaretleri de bulunduğunu ve bu konuyu Real Madrid'in ve Portekiz milli takımının eski yıldızı Figo'yla görüştüğünü söyledi.

"Elle oynama konusunda bir sıkıntı var. Kimse kuralın ne olduğunu anlayamıyor. Buna bir açıklık getirilmeli."

"Geçen gün Figo bana, 'Eğer şu anda futbol oynuyor olsaydım, gidecek yerim kalmadığında topu savunmacının eline atardım' dedi."

Premier Lig ofsayt çizgisinde değişikliğe gitmişti

İngiltere'de eleştirileri dikkat alan Premier Lig yönetimi, 2021/22 sezonu öncesinde VAR'ın ofsayt yorumunda değişikliğe gitmişti.

VAR incelemesinde artık daha kalın bir ofsayt çizgisi kullanılıyor ve bu sayede oyuncuların ofsaytta sayılması için savunmacının en az beş santimetre önüne olması gerekiyor.

Premier Lig'den yapılan açıklamada; 2020/21 sezonunda ofsayt gerekçesiyle iptal edilen 32 golden 19'unun yeni kural çerçevesinde gol sayılacağı belirtilmişti.