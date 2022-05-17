UEFA Başkanı Ceferin, Şampiyonlar Ligi finali için tahminde bulundu: "Real Madrid, mucizevi Benzema'ya sahip"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanyol ekibinin bir Avrupa Süper Ligi yaratma girişiminde devam eden rolüne rağmen Real Madrid ile hiçbir sorunu olmadığını vurguladı.

Ceferin, 28 Mayıs'ta Liverpool ve Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali öncesinde 24ur.com ile yaptığı röportajda birçok konuda yorumda bulundu.

Ceferin, "Tabii ki Real Madrid ile bir sorunum yok. Şu anda kulüp yönetimiyle bir temasım yok ancak Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalindeki varlığı UEFA müsabakalarının ne kadar temiz olduğunun kanıtı." dedi.

"Real Madrid ve Barcelona erkekler ve kadınlar finalinde. Bunun aksini kimse engellemedi."

Ceferin, söz konusu Süper Lig projesini tartışırken, tartışmanın sadece mahkeme salonunda gerçekleşeceğini ima etti.

Bunların netleşeceği zaman gelecek ama kesinlikle sahada olmayacaklar” dedi.

Final tahminleri

UEFA şefi, özellikle final öncesinde iki Real Madrid oyuncusuna övgüler yağdırdı.

"Bana göre futbol tarihinin en hakkı verilmemiş oyuncularından biri olduğunu defalarca söylediğim mucizevi Karim Benzema'ya sahipler. Luka Modric yaşlandıkça daha iyi oluyor."

Ceferin Liverpool için de övgüde bulundu, ancak kazananı tahmin etmeyi reddetti.

"Genç oyunculara sahipler ve finalde çok önemli bir deneyime sahipler. Kazananı tahmin etmeye cesaret edemem. İnanılmaz derecede ilginç bir final olacak" dedi.

Jürgen Klopp'un Şampiyonlar Ligi final biletlerinin dağıtımıyla ilgili tartışmalı açıklamalarının ardından Ceferin, kendisiyle temasa geçti.

"Onu aradım, Jurgen Klopp ile bu konuyu konuştum çünkü açıklamalarına kızdım" dedi.

"Artık anlıyor. Bilmediğini ve bir bakıma bu açıklamaları yaptığına pişman olduğunu itiraf etti."

Mourinho anısı

UEFA başkanı, Roma teknik direktörü Jose Mourinho ile komik bir anı da paylaştı.

"Konferans Ligi hakkında pek çok şüpheci vardı. [Roma ile finale kaldıktan sonra] Jose Mourinho'dan bir metin mesajı aldım, kesinlikle çok heyecanlandı. Hiç bu kadar çok kalp almadım, kızlardan bile."

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