UEFA Başkanı Ceferin: Manchester City'yi seviyoruz

Manchester City'yi beğendiğini söyleyen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, devam eden yargı sürecine müdahil olmak istemediğini dile getirdi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 'nin Avrupa'dan iki yıl men cezası almasının ardından ilk kez bir İngiliz televizyonuna konuk oldu ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sky Sports News'e konuk olan Ceferin, "Diğer tüm kulüpler gibi Manchester City de bizim bir değerimiz, onlara saygı duyuyorum." ifadelerini kullanırken devam eden yargı sürecine etki etmek istemediğini söyledi.

"Manchester City ve diğer konularla ilgili iki sebepten ötürü yorum yapamam. Birincisi konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum, ikincisi bağımsız bir organ tarafından ele alınan bir konuyla ilgili bir başkanın yorum yapması doğru olmaz. Bu nedenle kesinlikle daha fazlasını söyleyemem."

Daha fazla takım

UEFA'nın herhangi bir takıma karşı savaş açmadığının altını çizen başkan Ceferin, City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde gelecek sene turnuvaya katılamayacak olmasının adil bir karar olup olmadığı konusunda ise şunları söyledi:

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"Öncelikle bunun kararını CAS verecek. Bu konuyla ilgili yorum yapmamız doğru olmaz. Şampiyonlar Ligi'ni hangi takım kazanırsa kazansın sevineceğiz. İstanbul'da muhteşem bir final görmeyi bekliyoruz. Beni ilgilendiren tek şey de bu."

Ne olmuştu?

UEFA, geçtiğimiz günlerde Manchester City'nin FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından iki yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı açıklanan İngiliz ekibi ise suçlamaları redderken konunun Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınacağını duyurdu.