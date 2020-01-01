UEFA Başkanı Aleksander Ceferin kendini savundu: Salgının bu kadar ileri gideceğini kim tahmin ediyordu?

Atalanta - Valencia maçı seyircili oynatıldığı için tepki gören UEFA Başkanı, yaptığı açıklamalarla kendini savundu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüsün Avrupa'ya yayılmasında Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki - maçının büyük etkisi olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

İtalya’nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergamo şehrinin belediye başkanı Giorgio Gori, Atalanta - Valencia maçının biyolojik bomba etkisi yaptığını ve koronavirüs salgınının başlangıcı olduğunu dile getirmişti.

Bergamo'da oynanması gereken mücadele, şehrin stadının UEFA kriterlerine uymadığı gerekçesiyle Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmış ve 40 binden fazla taraftar, 19 Şubat'ta oynanan maç için Milano'ya gitmişti.

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Corriere dello Sport, Atalanta - Valencia maçı için "salgının başlangıç noktası" derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda da bir hafta içinde koronavirüs vakası tespit edilmişti. Ayrıca Atalanta maçından ülkelerine dönen üç Valencia taraftarının koronavirüs testi de pozitif çıkmıştı. Bu vakalar, İspanya'da gözlemlenen ilk vakalardı.

UEFA Başkanı Ceferin ise, "Atalanta - Valencia maçının 'biyolojik bomba' etkisi yarattığını düşünmüyorum. 19 Şubat'ta Lombardiya'nın salgının merkezi olabileceğini kim biliyordu? Bu işin bu kadar ileri gideceğini kim tahmin ediyordu?" şeklinde konuştu.

Ceferin sözlerini, "Kararları bir günde almıyoruz. İtalyan yetkililere sorduk ve maçla ilgili bir sıkıntı olmadığını söylediler. Sınırlar açıktı. Burada sorumluluk yetkililerdeydi" ifadeleriyle tamamladı.