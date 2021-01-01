UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Agnelli bana yüzlerce kez yalan söyledi

Avrupa futbolunun tepesinde sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Bu sefer mikrofonların önüne çıkan Aleksander Ceferin oldu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bir kez daha basının karşısına çıktı ve son günlerde futbol kamuoyunu meşgul eden önemli konularda yorumlarını aktardı.

beIN SPORTS’un konuğu olan Ceferin, röportaj boyunca ilk günden beri Avrupa Süper Ligi projesine karşı duran PSG, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'a övgüler yağdırdı.

Ceferin'in hedefinde ise Florentino Perez ve Agnelli vardı.

Aleksander Ceferin ne dedi?

"Cuma günü Avrupa Kulüpler Birliği, UEFA'nın gelecekte futbol piramidini beraberce korumak adına yapacağı değişikliklere uyacaklarını söylediler. Cumartesi günü birdenbire bazı kulüplerin 'Süper Lig' denilen hayali bir projeye katılmak istedikleri yönünde dedikodular duyduk."

"Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Agnelli ile böyle bir şey olup olmadığını teyit etmeye çalıştım. O bunu reddedip böyle bir şey olmadığını söyledi. Pazar günü ise Süper Lig’in bildirisini yayınladılar."

"İhanete uğramış, sinirli ve şaşkına dönmüştüm. Kafamı toparlayıp derli toplu düşündüğümde kendime kimin ne olduğunu öğrenmiş olmamın çok daha iyi olduğunu söyledim."

"Futbol dünyasında ve büyük kulüplerde kimlerin futbolun değerlerine ve tarihine kıymet verdiğini ve onurlu olduklarını biliyoruz. Burada üç kişiden özellikle söz etmem gerekiyor. Borussia Dortmund Başkanı Joachim Watzke, Bayern Münih’ten Karl-Heinz Rummenigge ve Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi. Bu üç kişinin savaşı kazanmamızda çok önemli katkıları oldu."

"Bu proje tamamen saçmalıktan ibaretti. Hükümetleri, taraftarları, eski ve aktif futbolcuları, hepimizi çok hafife aldılar. Tek düşündükleri paraydı ve bu her zaman büyük bir hata olmuştur. Proje çok zayıftı, ilgi çekici bir lig olmayacaktı. Tüm bunların üstüne, toplumun gücünü hafife aldılar ve futbolun hepimizin oyunu olduğunu unuttular."

"Florentino Perez hakkında konuşmadım çünkü onunla yıllardır konuşmuyorum. Angelli ise bana yüzlerce kez yalan söyledi. Ama bakın olay şu, ben “Dünya düzdür” diyebilirim, ama değil. Siz de sadece iki takımdan oluşan bir şeye lig diyebilirsiniz, ama bu komik olur."

"UEFA elde ettiği gelirlerin %90’ını kendi tabanına, kadın futboluna, amatör futbola ve geri kalan diğer şeylere geri dağıtıyor. Kulüp turnuvalarında ise %6.5’lık payı biz alırken, kalan %93.5’lik dilimi kulüpler paylaşıyor. Biz bir idare kurumuyuz, futbolu yönetiyoruz, kâr amacı gütmüyoruz. Ve Süper Lig gerçekleşseydi bile benim maaşım değişmeyecekti."

"Ama biz doğru olan için savaştık, futbol için savaştık ve bu yüzden kazandık. Eğer doğru şey uğruna savaşırsanız kazanırsınız. Her zaman 48 saat gibi kısa bir sürede kazanamayabilirsiniz ama eninde sonunda kazanan siz olursunuz."