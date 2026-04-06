"UEFA", Barcelona ve Atlético'yu olumsuz geçmişleriyle karşı karşıya bırakıyor

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak Barcelona ile Atlético Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını yönetmesi için Rumen hakem Stefan Kovács'ı atadığını duyurdu.

41 yaşındaki Kovács, Avrupa'nın en önde gelen hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor ve UEFA'nın kendisine duyduğu büyük güveni yansıtan başarılı bir sicile sahip.

Kovács, Inter Milan ile Paris Saint-Germain arasında oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetmek üzere seçilmişti ve böylece Avrupa kulüplerinin üç büyük turnuvasının finallerini yöneten ilk hakem olmuştu: 2022 Avrupa Konferans Ligi Finali'nde Roma ile Feyenoord arasında, 2023-2024 sezonunda Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak Avrupa Ligi Finali'nde ve Şampiyonlar Ligi Finali'nde.

Buna ek olarak, Kovač hem Barcelona hem de Atlético maçlarında birçok kez görev aldı, ancak Kovač'ın hakemlik yaptığı maçlarda bu iki takım da İspanya Ligi'nde veya kıtasal turnuvalarda galip gelemedi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Çarşamba günkü maçın Kovač için bu sezonki Şampiyonlar Ligi'ndeki yedinci maç olacağını belirtti. Kovač daha önce Rojiblancos'un maçlarını yönetmişti, ancak bu turnuvada Blaugrana'nın hiçbir maçını yönetmemişti.

Real Madrid, Kovac'ın İspanya'da en fazla maç yönettiği İspanyol takımıdır (beş maç). Bu sezon bu maçlarda dört mağlubiyet ve bir beraberlik yaşandı.

Barcelona'ya gelince, bu maç Kovac'ın Katalan kulübü için yönettiği üçüncü maç olacak ve kulüp, onun yönetiminde şu ana kadar galibiyet tatmadı.