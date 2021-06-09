UEFA, yeni bir duyuruya kadar Avrupa Süper Ligi duruşmalarının durdurulduğunu açıkladı, fakat bu üç kulüp yine de bir cezayla karşılaşabilir.

“Avrupa Süper Ligi” konusunda İngiliz kulüpleriyle uzlaşan UEFA; Barcelona, Real Madrid ve Juventus’un cezalarını erteledi.

UEFA, yeni bir duyuruya kadar Avrupa Süper Ligi duruşmalarının durdurulduğunu açıkladı, fakat bu üç kulüp yine de bir cezayla karşılaşabilir.

UEFA, Avrupa Süper Ligi’ne katılacaklarını açıklayan Barcelona, Real Madrid ve Juventus’un muhtemel cezalarını erteledi. Diğer 9 kulüp geri adam atarken bu üçlü ise Avrupa Süper Ligi projesindeki ısrarını sürdürdü.

Bu üç kulübün Avrupa Süper Ligi girişiminde oynadıkları roller nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nden men edilmeleri ihtimal dahilindeydi, fakat en azından kısa vadede bu tarz bir cezayla karşılaşmayacaklar.

UEFA neler dedi?

UEFA, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Barcelona, Juventus ve Real Madrid kulüplerinin “Avrupa Süper Ligi” adını verdikleri projeleriyle UEFA’nın yasal çerçevelerini ihlal etmelerinin ardından bu kulüpler hakkında hukuki süreç başlatılmıştı. UEFA Temyiz Organı, bir sonraki duyuruya kadar açılan davaları durdurmuştur.”

Premier Lig kulüplerinin aldığı ceza

Barcelona, Real Madrid ve Juventus en azından kısa vadede cezadan kaçmayı başardı. Fakat İngiltere’nin “Büyük Altılı’sı”, Avrupa Süper Ligi’ne katıldıkları için para cezasına çarptırıldı.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, toplamda 22 milyon pound değerinde bir ceza ödedi.

Ayrıca bu kulüpler, gelecekte de benzer bir projenin parçası olmaya karar verirlerse 30 puan silme ve kulüp başına 20 milyon pound ödeme cezalarına çarptırılacaklar.

İngiltere Futbol Federasyonu’nun ve Premier Lig yönetiminin yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Avrupa Süper Ligi projesinde yer aldıkları belirtilen 6 kulübümüz, bugün bir kez daha girişimlerinin yanlış olduğunu belirttiler, Premier Lig’in ve İngiliz futbolunun geleceğine olan bağlılıklarının tekrar altını çizdiler. Taraftarlardan, diğer kulüplerden , Premier Lig’den ve Federasyon’dan tekrar özür dilediler.”

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