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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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UEFA, Barcelona'nın Atletico karşısında penaltıyı hak ettiğini kabul etti: "Vinicius kuralı" konusundaki tutumunu netleştirdi

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Barça, turnuvaya Real Madrid'e karşı çeyrek finalde veda etti

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) hakem işleri sorumlusu Roberto Rosetti bugün perşembe günü, kale vuruşunun ardından ceza sahası içinde topa elle dokunulması durumunda, oyuncunun topu oyuna sokmak isteyip istemediğine bakılmaksızın bundan böyle penaltı verileceğini açıkladı.

Rosetti, Monaco'da yeni sezona ait hakem güncellemelerini sunarken, bu açıklamanın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona ile Atletico Madrid maçında yaşanan tartışmalı olayın ardından geldiğine değindi. Söz konusu olayda Atletico defans oyuncusu Marc Pubill, kaleci Juan Musso kale vuruşunu zaten yapmış olmasına rağmen, topu ayağıyla pas vermeden önce elini topun üzerine koyarak sahaya sabitlemişti.

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Rosetti ayrıca, UEFA'nın video yardımcı hakem teknolojisine (VAR) ilişkin yeni talimatlarından da söz ederek, hakemlerin kararlarını sahada bizzat kendilerinin vermesi gerektiğini ve video hakeminin her pozisyonu yeniden hakemleme aracına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Bu bilgiler İspanyol"Cope"radyosunda yer aldı.

Rosetti şöyle konuştu: "Kararlı olmalarını istiyoruz. Video yardımcı hakem büyük bir proje, ancak kararları sahadaki hakemlerin vermesini istiyoruz. Video yardımcı hakemin hakemliği yeniden yapmasını istemiyoruz, hakemlerin de onun müdahalesini beklemesini istemiyoruz. VAR'ın müdahalesini gerektiren net kanıtlar ve net hatalar istiyoruz. Mikroskobik durumlardan hoşlanmıyoruz."

Rosetti, UEFA müsabakalarında saha içinde ve dışında hakemlik standartlarını birleştirmek ve kararlarda daha fazla tutarlılık sağlamak amacıyla, oyunculara, teknik direktörlere ve kulüplere daha önce anlatılmış olan hakemlik kurallarına ilişkin bir dizi güncelleme sundu.

Değişiklikler arasında oyuncu değişikliklerinde zaman geçirmeyle mücadele de yer alıyor; sahayı terk etmesi 10 saniyeden fazla süren oyuncu cezalandırılabilecek. Ayrıca sakatlık durumlarının ele alınması ve gollerin ardından oyunun yeniden başlatılmasına ilişkin açıklamalar da bulunuyor.

Vinicius kuralı

Rosetti ayrıca, Dünya Kupası'nda uygulananın aksine, UEFA'nın kendi müsabakalarında rakibiyle konuşurken ağzını kapatan oyuncuya kırmızı kart gösterme kuralını (Vinicius kuralı) uygulamayacağını açıkladı ve hakemin, bu davranışı sportmenlik dışı hareket olarak değerlendirmesi halinde sarı kart gösterebileceğini, bunun ardından disiplin işleminin gelebileceğini belirtti.

Şöyle konuştu: "Oyuncuların, yalnızca bir rakip ağzını kapattı diye kırmızı kart istediğini gördük ve bu hoşumuza gitmiyor."

Ayrıca ikinci sarı kart gösterilirken oyuncunun kimliğinin tespitinde bir hata olması halinde video yardımcı hakemin müdahale edeceğini de vurgulayarak şunları ekledi: "Müsabakalarımızda kimlik tespiti hataları nedeniyle çok az müdahale göreceğimizden eminim."

Rosetti, hakemle konuşmanın yalnızca her takımın kaptanıyla sınırlı olması kuralına uyulması gerektiğinin de altını çizerek şunları söyledi: "Oyuncuların hakemi etrafını sarmasından hoşlanmıyoruz, hakeme yaklaşan sarı kart alacak."

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