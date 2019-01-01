UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kurası hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının başlamasıyla birlikte gözler de yarı final eşleşmelerine çevrildi.
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UEFA Avrupa Ligi yarı final kurası hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde olası yarı final eşleşmeleri, çeyrek final kuralarında belli olmuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri
|V
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E.Frankfurt
|V
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Slavia Prag
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi yarı final maçlarının tarihleri henüz belli değil.