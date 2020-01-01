Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselen takımlar

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Cengiz Ünder Leicester City Goal Celebration
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları sona erdi. İşte tur atlayan takımlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları Perşembe günü oynanan maçların ardından tamamlandı.

Karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte son 32 turuna yükselen takımlar da belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 32 turuna yazdıran takımlar şöyle...

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    SON 32 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR
    Grup Birincileri Grup İkincileri
    Roma Young Boys
    Arsenal Molde
    Bayer Leverkusen Slavia Prag
    Rangers Benfica
    PSV Eindhoven Granada
    Leicester City Braga
    Napoli Real Sociedad
    Milan Lille
    Villarreal Maccabi Tel Aviv
    Tottenham Royal Antwerp
    Dinamo Zagreb Wolfsberger
    Hoffenheim Kızılyıldız

    Şampiyonlar Ligi'nde Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar ise şöyle...

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELENLER
    Salzburg
    Shakhtar Donetsk
    Olympiakos
    Ajax
    Krasnodar
    Club Brugge
    Dinamo Kiev
    Manchester United

    Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi ne zaman?

    Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Aralık Pazartesi günü TSİ 15:00'te başlayacak olan kura çekimiyle belli olacak. 

    Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları ne zaman?

    Son 32 turunda ilk maçlar 18 Şubat, rövanş müsabakaları ise 25 Şubat tarihlerinde oynanacak. 

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