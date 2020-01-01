UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselen takımlar
Yorum()
depophotos
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları Perşembe günü oynanan maçların ardından tamamlandı.
Karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte son 32 turuna yükselen takımlar da belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 32 turuna yazdıran takımlar şöyle...
|SON 32 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR
|Grup Birincileri
|Grup İkincileri
|Roma
|Young Boys
|Arsenal
|Molde
|Bayer Leverkusen
|Slavia Prag
|Rangers
|Benfica
|PSV Eindhoven
|Granada
|Leicester City
|Braga
|Napoli
|Real Sociedad
|Milan
|Lille
|Villarreal
|Maccabi Tel Aviv
|Tottenham
|Royal Antwerp
|Dinamo Zagreb
|Wolfsberger
|Hoffenheim
|Kızılyıldız
Şampiyonlar Ligi'nde Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar ise şöyle...
|ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELENLER
|Salzburg
|Shakhtar Donetsk
|Olympiakos
|Ajax
|Krasnodar
|Club Brugge
|Dinamo Kiev
|Manchester United
Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi ne zaman?
Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Aralık Pazartesi günü TSİ 15:00'te başlayacak olan kura çekimiyle belli olacak.
Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları ne zaman?
Son 32 turunda ilk maçlar 18 Şubat, rövanş müsabakaları ise 25 Şubat tarihlerinde oynanacak.