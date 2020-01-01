UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselen takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları sona erdi. İşte tur atlayan takımlar...

UEFA 'nde grup aşamaları Perşembe günü oynanan maçların ardından tamamlandı.

Karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte son 32 turuna yükselen takımlar da belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 32 turuna yazdıran takımlar şöyle...

Daha fazla takım

SON 32 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR Grup Birincileri Grup İkincileri Molde Slavia Prag Eindhoven Granada Braga Maccabi Tel Aviv Royal Antwerp Dinamo Zagreb Wolfsberger Kızılyıldız

Şampiyonlar Ligi'nde Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar ise şöyle...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELENLER Salzburg Olympiakos Krasnodar Dinamo Kiev

Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi ne zaman?

Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Aralık Pazartesi günü TSİ 15:00'te başlayacak olan kura çekimiyle belli olacak.

Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları ne zaman?

Son 32 turunda ilk maçlar 18 Şubat, rövanş müsabakaları ise 25 Şubat tarihlerinde oynanacak.