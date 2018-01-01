UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu kurası çekildi
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 turu kuraları çekildi. Galatasaray, Benfica ile eşleşirken; Fenerbahçe de Zenit ile eşleşti.
Son 32 Turu maçları 12, 14 Şubat; rövanş maçları 20, 21 Şubat tarihlerinde oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON 32 EŞLEŞMELERİ
|Victoria Plzen
|-
|Dinamo Zagreb
|Club Brugge
|-
|Salzburg
|Rapid Wien
|-
|Inter
|Slavia Prag
|-
|Genk
|Krasnodar
|-
|Leverkusen
|Zürich
|-
|Napoli
|Malmö
|-
|Chelsea
|Shakhtar Donetsk
|-
|E. Frankfurt
|Celtic
|-
|Valencia
|Rennes
|-
|Real Betis
|Olympiakos
|-
|Dynamo Kiev
|Lazio
|-
|Sevilla
|Fenerbahçe
|-
|Zenit
|Sporting Lisbon
|-
|Villarreal
|BATE
|-
|Arsenal
|Galatasaray
|-
|Benfica