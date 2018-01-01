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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu kurası çekildi

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Getty Images
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu kuraları çekilde ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 turu kuraları çekildi. Galatasaray, Benfica ile eşleşirken; Fenerbahçe de Zenit ile eşleşti.

Son 32 Turu maçları 12, 14 Şubat; rövanş maçları 20, 21 Şubat tarihlerinde oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON 32 EŞLEŞMELERİ

Editörün Seçtikleri

Victoria Plzen - Dinamo Zagreb
Club Brugge - Salzburg
Rapid Wien - Inter
Slavia Prag - Genk
Krasnodar - Leverkusen
Zürich - Napoli
Malmö - Chelsea
Shakhtar Donetsk - E. Frankfurt
Celtic - Valencia
Rennes - Real Betis
Olympiakos - Dynamo Kiev
Lazio - Sevilla
Fenerbahçe - Zenit
Sporting Lisbon - Villarreal
BATE - Arsenal
Galatasaray - Benfica

 

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