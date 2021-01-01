UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları oynandı. İngiltere, İtalya ve İspanya birer takımlarını bu turda kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları sona erdi.

Rövanş maçlarında oynanan 16 karşılaşmada toplam 43 gol atıldı.

Gecenin en gollü maçında Rangers, Antwerp'i 5-2 mağlup etti. En farklı skoru ise Çarşamba günü oynanan maçta Wolfsberger'i 4-0 yenen Tottenham elde etti.

Turun en büyük sürprizine Leicester City'i eleyen Slavia Prag imza atarken, Granada da Napoli engelini geçerek adını son 16'ya yazdırmayı başardı. Son 16 turun kura çekimi 26 Şubat günü saat 15:00'te yapılacak.

Gecenin maçlarında şu sonuçlar alındı:

Arsenal 3-2 Benfica Villarreal 2-1 Salzburg Rangers 5-2 Antwerp Hoffenheim 0-2 Molde Napoli 2-1 Granada Shakhtar Donetsl 1-0 Maccabi Tel Aviv Ajax 2-1 Lille PSV Eindhoven 2-1 Olympiakos Roma 3-1 Sporting Braga Manchester United 0-0 Real Sociedad Dinamo Zagreb 1-0 Krasnodar Bayer Leverkusen 0-2 Young Boys Milan 1-1 Kızılyıldız C.Brugge 0-1 Dinamo Kiev Leicester City 0-2 Slavia Prag

Turnuvada yola devam eden takımlar ise şöyle: