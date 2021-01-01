UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları sona erdi.
Rövanş maçlarında oynanan 16 karşılaşmada toplam 43 gol atıldı.
Gecenin en gollü maçında Rangers, Antwerp'i 5-2 mağlup etti. En farklı skoru ise Çarşamba günü oynanan maçta Wolfsberger'i 4-0 yenen Tottenham elde etti.
Turun en büyük sürprizine Leicester City'i eleyen Slavia Prag imza atarken, Granada da Napoli engelini geçerek adını son 16'ya yazdırmayı başardı. Son 16 turun kura çekimi 26 Şubat günü saat 15:00'te yapılacak.
Gecenin maçlarında şu sonuçlar alındı:
|Arsenal
|3-2
|Benfica
|Villarreal
|2-1
|Salzburg
|Rangers
|5-2
|Antwerp
|Hoffenheim
|0-2
|Molde
|Napoli
|2-1
|Granada
|Shakhtar Donetsl
|1-0
|Maccabi Tel Aviv
|Ajax
|2-1
|Lille
|PSV Eindhoven
|2-1
|Olympiakos
|Roma
|3-1
|Sporting Braga
|Manchester United
|0-0
|Real Sociedad
|Dinamo Zagreb
|1-0
|Krasnodar
|Bayer Leverkusen
|0-2
|Young Boys
|Milan
|1-1
|Kızılyıldız
|C.Brugge
|0-1
|Dinamo Kiev
|Leicester City
|0-2
|Slavia Prag
Turnuvada yola devam eden takımlar ise şöyle:
|Tottenham
|İngiltere
|Arsenal
|İngiltere
|Manchester United
|İngiltere
|Villarreal
|İspanya
|Granada
|İspanya
|AC Milan
|İtalya
|Roma
|İtalya
|Ajax
|Hollanda
|Rangers
|İskoçya
|Shakhtar Donetsk
|Ukrayna
|Dinamo Kiev
|Ukrayna
|Young Boys
|İsviçre
|Slavia Prag
|Çekya
|Olympiakos
|Yunanistan
|Dinamo Zagreb
|Hırvatistan
|Molde
|Norveç