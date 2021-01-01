Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Goal Türkiye
Son güncelleme
Yorum (0)
Calhanoglu Milan Red Star Europa League
Getty
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları oynandı. İngiltere, İtalya ve İspanya birer takımlarını bu turda kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları sona erdi.

Rövanş maçlarında oynanan 16 karşılaşmada toplam 43 gol atıldı.

Gecenin en gollü maçında Rangers, Antwerp'i 5-2 mağlup etti. En farklı skoru ise Çarşamba günü oynanan maçta Wolfsberger'i 4-0 yenen Tottenham elde etti. 

Editörün Seçtikleri

Turun en büyük sürprizine Leicester City'i eleyen Slavia Prag imza atarken, Granada da Napoli engelini geçerek adını son 16'ya yazdırmayı başardı. Son 16 turun kura çekimi 26 Şubat günü saat 15:00'te yapılacak.

Gecenin maçlarında şu sonuçlar alındı:

Arsenal 3-2 Benfica
Villarreal 2-1 Salzburg
Rangers 5-2 Antwerp
Hoffenheim 0-2 Molde
Napoli 2-1 Granada
Shakhtar Donetsl 1-0 Maccabi Tel Aviv
Ajax 2-1 Lille
PSV Eindhoven 2-1 Olympiakos
Roma 3-1 Sporting Braga
Manchester United 0-0 Real Sociedad
Dinamo Zagreb 1-0 Krasnodar
Bayer Leverkusen 0-2 Young Boys
Milan 1-1 Kızılyıldız
C.Brugge 0-1 Dinamo Kiev
Leicester City 0-2 Slavia Prag

Turnuvada yola devam eden takımlar ise şöyle:

Tottenham İngiltere
Arsenal İngiltere
Manchester United İngiltere
Villarreal İspanya
Granada İspanya
AC Milan İtalya
Roma İtalya
Ajax Hollanda
Rangers İskoçya
Shakhtar Donetsk Ukrayna
Dinamo Kiev Ukrayna
Young Boys İsviçre
Slavia Prag Çekya
Olympiakos Yunanistan
Dinamo Zagreb Hırvatistan
Molde Norveç
 

 

Kapat