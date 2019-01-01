UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçlarının başlamasıyla birlikte bir üst tura yükselen takımlar da belli oldu.

Temsilcilerimizden Fenerbahçe, ilk maçta 1-0'lık skorla mağlup ettiği Zenit'e 3-1'lik skorla boyun eğerek turnuvaya veda etti.

Galatasaray ise ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Benfica ile deplasmanda oynadığı maçta istediğini alamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar

Sevilla

Arsenal

Dinamo Zagreb

Eintracht Frankfurt

Napoli

Salzburg

Valencia

Villarreal

Zenit

Benfica

Rennes

Chelsea

Dinamo Kiev

Slavia Prag

Inter

Krasnodar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, 22 Şubat 2019'da yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura formatı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminde herhangi bir kriter bulunmuyor. Son 16 turuna kalan her takım, aynı ülkeden olsalar bile birbiriyle eşleşebiliyor.