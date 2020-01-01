UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar

Avrupa'nın kulüpler bazındaki iki numaralı organizasyonunda adını son 16'ya yazdıran 15 takım belli oldu.

UEFA 'nde son 32 turu heyecanı sürüyor.

26-27 Şubat tarihlerinde oynanan maçlarla son 16 turuna yükselen takımlar belli oluyor.

26 Şubat Çarşamba günü oynanan ilk rövanş maçında, kendi evindeki karşılaşmayı 3-2 kazanan İskoçya temsilcisi , Braga'yı deplasmanda da 1-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. Rangers'ta Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, bir penaltı vuruşundan yararlanamasa da, takımının golünde asist yapmayı başardı.

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27 Şubat Perşembe günü ise 14 maç oynandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz , son 32 turu rövanş karşılaşmasında Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup etti. 'deki ilk maçı 3-1 kaybeden turuncu lacivertli ekip, aldığı bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği , 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Gent ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Cengiz ve Mert karşılaşmada süre almadı.

Dikkat çeken bir diğer eşleşmede ise kendi evinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda 'yu 3-1'lik skorla geçen , güçlü rakibini turnuvanın dışına itti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son yarı finalistlerinden , 2-0 kaybettiği maçın rövanşında İspanyol ekip 'yi 2-1 mağlup etse de, turu geçen taraf Getafe oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , deplasmanda 1-1 berabere kaldığı 'ü Old Trafford'da 5-0 mağlup etti ve tur atladı.

Koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanan maçta , Ludogorets'i 2-0 kazandığı maçın rövanşında da 2-1 mağlup ederek son 16 takım arasına kaldı.

Gecenin en büyük sürprizi ise İngiltere'de gerçekleşti. , deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Yunan ekip Olympiakos'a uzatma devreleri sonucunda 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

27 Şubat Perşembe günü oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;

(İsviçre) 1-0 APOEL (Güney Kıbrıs) | İlk maç: 3-0

(İspanya) 3-2 Wolverhampton (İngiltere) | İlk maç: 0-4

LASK Linz ( ) 2-0 AZ Alkmaar ( ) | İlk maç: 1-1

Malmö (İsveç) 0-3 ( ) | İlk maç: 1-2

(Portekiz) 3-3 ( ) | İlk maç: 1-2

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(İskoçya) 1-3 Kopenhag ( ) | İlk maç: 1-1

(İspanya) 0-0 CFR Cluj (Romanya) | İlk maç: 1-1

Son 16 turuna yükselecek son takım 28 Şubat Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak Salzburg - maçının ardından belli olacak.