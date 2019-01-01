UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri, çekilen kuranın ardından belirlendi.
İlk maçlar 7 Mart Perşembe günü oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 14 Mart 2019'da oynanacak.
Maç saatleri ileri bir tarihte belirlenecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
- Chelsea - Dinamo Kiev
- Frankfurt - Inter
- Dinamo Zagreb - Benfica
- Napoli - Salzburg
- Valencia - Krasnodar
- Sevilla - Slavia Prag
- Arsenal - Rennes
- Zenit - Villarreal