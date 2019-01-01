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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri, bugün çekilen kuranın ardından belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri, çekilen kuranın ardından belirlendi.

İlk maçlar 7 Mart Perşembe günü oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 14 Mart 2019'da oynanacak.

Maç saatleri ileri bir tarihte belirlenecek.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

  • Chelsea - Dinamo Kiev
  • Frankfurt - Inter
  • Dinamo Zagreb - Benfica
  • Napoli - Salzburg
  • Valencia - Krasnodar
  • Sevilla - Slavia Prag
  • Arsenal - Rennes
  • Zenit - Villarreal

 

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