UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri kura çekimiyle belli oluyor.

UEFA ’nde gruplar kura çekiminin ardından belli olacak.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş'ın yanı sıra, play-off turunda AEK'yı eleyen kuraya katılacak.

48 takımın yer aldığı kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katılacak.

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UEFA Avrupa Ligi grup kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos Cuma günü ’da TSİ 14.00’te çekilecek. Heyecan beIN Sports 1, beIN Sports Haber ve Eurosport ekranlarından naklen takip edilebilecek.

İlk maçlar 19 Eylül'de

Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayıp 12 Aralık’ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi ’nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 27 Mayıs 2020’de ’nın Gdansk şehrinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi grup kurasında torbalar ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şu şekilde: