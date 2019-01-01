Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri kura çekimiyle belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar kura çekiminin ardından belli olacak.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş'ın yanı sıra, play-off turunda AEK'yı eleyen Trabzonspor kuraya katılacak.

48 takımın yer aldığı kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katılacak.

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UEFA Avrupa Ligi grup kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos Cuma günü Monaco’da TSİ 14.00’te çekilecek. Heyecan beIN Sports 1, beIN Sports Haber ve Eurosport ekranlarından naklen takip edilebilecek.

İlk maçlar 19 Eylül'de

Avrupa Ligi’nde grup maçları, 19 Eylül’de başlayıp 12 Aralık’ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea’nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 27 Mayıs 2020’de Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi grup kurasında torbalar ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri şu şekilde:

1. Torba 2. Torba 3. Torba 4. Torba
Sevilla PSV Eindhoven Saint-Etienne AZ Alkmaar
Arsenal Krasnodar Karabağ Vitoria Guimaraes
FC Porto Celtic Feyenoord Trabzonspor
AS Roma Kopenhag Getafe FC Oleksandriya
Manchester United Braga Espanyol F91 Dudelange
Dinamo Kiev Gent Malmö LASK Linz
Beşiktaş Mönchengladbach Partizan Wolfsberger AC
FC Basel Young Boys Standard Liege Slovan Bratislava
Sporting CP Lizbon Astana Wolverhampton FC Lugano
CSKA Moskova Ludogorets Razgrad Rennes Glasgow Rangers
Wolfsburg APOEL Rosenburg Cluj
Lazio Eintracht Frankfurt Başakşehir Ferencvaros

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