UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı 11 Nisan Perşembe günü başlıyor.
Kazananın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiş bileti alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final yayın programı şu şekilde:
|Saat
|Maç
|Kanal
|22:00
|Arsenal - Napoli
|beIN Sports 1
|22:00
|Slavia Prag - Chelsea
|beIN Sports 2
|22:00
|Benfica - Eintracht Frankfurt
|beIN Sports 4
|22:00
|Villarreal - Valencia
|beIN Sports MAX 1