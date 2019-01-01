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UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'de ilk maçlar oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı 11 Nisan Perşembe günü başlıyor.

Kazananın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiş bileti alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final yayın programı şu şekilde:

Saat Maç Kanal
22:00 Arsenal - Napoli beIN Sports 1
22:00 Slavia Prag - Chelsea beIN Sports 2
22:00 Benfica - Eintracht Frankfurt beIN Sports 4
22:00 Villarreal - Valencia beIN Sports MAX 1

 

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