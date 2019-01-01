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UEFA Avrupa Ligi'nde gol ve asist krallığı yarışı sona erdi

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(C) Getty Images
2018-2019 UEFA Avrupa Ligi sezonunda gol ve asist krallığı yarışını kazanan oyuncular belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-19 sezonu Chelsea'nin şampiyonluğuyla noktalandı.

Final maçı öncesinde Frankfurt'un golcü oyuncusu Luka Jovic ile gol krallığı yarışında zirveyi paylaşan Olivier Giroud, Arsenal karşısında bulduğu golle tek başına 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gol kralı olmayı başardı.

Oyuncu Gol sayısı
Olivier Giroud (Chelsea) 11
Luka Jovic (Frankfurt) 10
Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 8
Wissam Ben Yedder (Sevilla) 8
Munas Dabbur (Salzburg) 8
Alexandre Lacazette (Arsenal) 5
Sebastien Haller (Frankfurt) 5
Fredrik Gulbrandsen (Salzburg) 5
Giovani Lo Celso (Real Betis) 5
Pedro Rodriguez (Chelsea) 5

 

Asist krallığı yarışında ise şampiyon Chelsea'den Willian ve BATE Borisov'dan Igor Stasevich 7'şer asistle zirveyi paylaştılar.

 

Oyuncu Asist sayısı
Willian (Chelsea) 7
Igor Stasevich (BATE Borisov) 7
Mijat Gacinovic (Frankfurt) 6
Andreas Ulmer (Salzburg) 5
Olivier Giroud (Chelsea) 5
Pedro Rodriguez (Chelsea) 4
Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev) 4
Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 3
Ever Banega (Valencia) 3
Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) 3

 

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