UEFA Avrupa Ligi'nde gol ve asist krallığı yarışı sona erdi
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-19 sezonu Chelsea'nin şampiyonluğuyla noktalandı.
Final maçı öncesinde Frankfurt'un golcü oyuncusu Luka Jovic ile gol krallığı yarışında zirveyi paylaşan Olivier Giroud, Arsenal karşısında bulduğu golle tek başına 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gol kralı olmayı başardı.
|Oyuncu
|Gol sayısı
|Olivier Giroud (Chelsea)
|11
|Luka Jovic (Frankfurt)
|10
|Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)
|8
|Wissam Ben Yedder (Sevilla)
|8
|Munas Dabbur (Salzburg)
|8
|Alexandre Lacazette (Arsenal)
|5
|Sebastien Haller (Frankfurt)
|5
|Fredrik Gulbrandsen (Salzburg)
|5
|Giovani Lo Celso (Real Betis)
|5
|Pedro Rodriguez (Chelsea)
|5
Asist krallığı yarışında ise şampiyon Chelsea'den Willian ve BATE Borisov'dan Igor Stasevich 7'şer asistle zirveyi paylaştılar.
|Oyuncu
|Asist sayısı
|Willian (Chelsea)
|7
|Igor Stasevich (BATE Borisov)
|7
|Mijat Gacinovic (Frankfurt)
|6
|Andreas Ulmer (Salzburg)
|5
|Olivier Giroud (Chelsea)
|5
|Pedro Rodriguez (Chelsea)
|4
|Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev)
|4
|Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)
|3
|Ever Banega (Valencia)
|3
|Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)
|3